Tüm Kiracı ve Ev Sahiplerini İlgilendiriyor: Bu Hatayı Yapan Kiracı Depozitosunu Alamayıp Üstüne Para Verecek
Kiracıların oturdukları evden taşınırken yaptıkları yaygın hatalar, depozitonun yanmasına sebep olurken üstüne borçlu bile çıkabiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Kirada oturan kişiler için taşınma süreci hem maddi hem de manevi açıdan yorucu olabilir. Ancak kiracılar, evi boşaltırken farkında olmadan yaptıkları hatalar nedeniyle depozitolarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalıyor. Ev sahipleri ve emlakçılar, taşınma sırasında yapılan en yaygın hatalara dikkat çekerek kiracıları uyarıyor.
BU HATALARI YAPAN DEPOZİTOSUNU KAYBEDİYOR
Kiracılar, evi teslim ederken taşınma sırasında oluşan hasarları göz ardı edebiliyor ya da evde yapılan değişiklikleri eski hâline getirmeyi ihmal edebiliyor. Bu durum, depozitonun kesilmesine veya geri alınamamasına neden olabiliyor. İşte en sık yapılan hatalar:
-Duvarlardaki Çizikler ve Delikler: Tablo, raf veya televizyon montajı için açılan delikler onarılmadığında, ev sahipleri bu durumu masraf olarak yansıtabiliyor.
-Boya ve Renk Değişikliği: Kiracılar, evi kendi zevklerine göre boyasa da çıkmadan önce eski rengine döndürmemek, ev sahibinin boya masrafını depozitodan kesmesine neden olabiliyor.
-Hasar Görmüş Parke ve Kapılar: Mobilya taşınırken çizilen parkeler, kapı kollarındaki hasarlar ve dolap kapaklarında meydana gelen kırıklar depozito kesintisi için gerekçe olabiliyor.
-Temizlik Eksikliği: Mutfak dolaplarındaki yağ kalıntıları, kirli ocaklar, lekeli halılar ve hijyenik olmayan banyolar ek temizlik masrafı doğurarak depozitodan düşülebiliyor.
HUKUKİ SÜREÇTE KİRACILARIN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER
Türk Borçlar Kanunu’na göre, kiracılar evi olağan kullanım dışında herhangi bir hasar olmadan teslim etmekle yükümlüdür. Eğer ev sahibi, herhangi bir haklı gerekçe olmadan depozitoyu iade etmiyorsa, kiracılar hukuki yollarla haklarını arayabilir. Ancak sözleşmede belirtilen yükümlülüklere uyulmaz ve evde ciddi hasarlar tespit edilirse, ev sahibi yasal olarak depozitoyu kesme hakkına sahip olabilir.
DEPOZİTO NASIL GERİ ALINIR?
-Evi Aldığınız Gibi Teslim Edin: Kiralanan konutun taşınma öncesi durumunu belgeleyin ve çıkarken aynı şekilde teslim etmeye özen gösterin.
-Hasarları Önceden Onarın: Küçük çaplı tamiratları taşınmadan önce yaparak büyük kesintilerin önüne geçebilirsiniz.
-Temizliği İhmal Etmeyin: Ev sahibinin ekstra temizlik masrafı çıkarmaması için mutfak, banyo ve diğer alanları detaylı temizleyin.
-Anahtarları Eksiksiz Teslim Edin: Kiralanan eve ait tüm anahtarları ev sahibine tam olarak geri vermeyi unutmayın.