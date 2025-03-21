Tüm Kiracı ve Ev Sahiplerini İlgilendiriyor: Bu Hatayı Yapan Kiracı Depozitosunu Alamayıp Üstüne Para Verecek

BU HATALARI YAPAN DEPOZİTOSUNU KAYBEDİYOR

Kiracılar, evi teslim ederken taşınma sırasında oluşan hasarları göz ardı edebiliyor ya da evde yapılan değişiklikleri eski hâline getirmeyi ihmal edebiliyor. Bu durum, depozitonun kesilmesine veya geri alınamamasına neden olabiliyor. İşte en sık yapılan hatalar:

-Duvarlardaki Çizikler ve Delikler: Tablo, raf veya televizyon montajı için açılan delikler onarılmadığında, ev sahipleri bu durumu masraf olarak yansıtabiliyor.

-Boya ve Renk Değişikliği: Kiracılar, evi kendi zevklerine göre boyasa da çıkmadan önce eski rengine döndürmemek, ev sahibinin boya masrafını depozitodan kesmesine neden olabiliyor.

-Hasar Görmüş Parke ve Kapılar: Mobilya taşınırken çizilen parkeler, kapı kollarındaki hasarlar ve dolap kapaklarında meydana gelen kırıklar depozito kesintisi için gerekçe olabiliyor.

-Temizlik Eksikliği: Mutfak dolaplarındaki yağ kalıntıları, kirli ocaklar, lekeli halılar ve hijyenik olmayan banyolar ek temizlik masrafı doğurarak depozitodan düşülebiliyor.