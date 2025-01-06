Tüm Ev Sahibi ve Kiracıları İlgilendiriyor: Artık O Paralar İade Edilecek

TRAFOLARDA GÜÇ ARTIRIMI YAPILMASI GEREK

Şarj altyapısı bulunmayan sitelerde trafoların mevcut gücünün yetersiz kaldığına dikkat çeken uzmanlar, tüm trafolarda güç artırımı yapılması gerektiğini belirtiyor. Ancak bu işlemlerin hem masraflı olduğunu hem de Bakanlık talimatlarına aykırı bir durum oluşturduğunu ifade ediyorlar. Uzmanlara göre, bu masrafların Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre faydalananlar tarafından karşılanması gerekiyor. Ancak masrafların tespiti ve tahsilatı büyük bir zorluk yaratıyor. Ayrıca siteye sonradan taşınanların bu altyapıdan faydalanma talepleri de sorunları daha da karmaşık hale getiriyor.