Tüm Ev Sahibi ve Kiracıları İlgilendiriyor: Artık O Paralar İade Edilecek

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Şarj altyapısı bulunmayan sitelerde trafoların mevcut gücünün yetersiz kaldığına dikkat çeken uzmanlar, tüm trafolarda güç artırımı yapılması gerektiğini belirtti. Ortak alanlardan elektrik kullanılarak yapılan şarj işlemleri de bina veya site giderlerini artırıyor. Uzmanlar, bu durumda kat maliklerinin dava açma hakkı bulunduğunu açıkladı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Elektrikli otomobillerin hızla yaygınlaşması, şarj altyapısına ilişkin sorunları da beraberinde getiriyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, otoparklara şarj ünitesi kurulumunda, diğer bağımsız bölümleri ve ortak alanları etkilememe şartı getirmişti. Ancak bu düzenleme, pratikte önemli sorunlar yaratmaya devam ediyor.
Türkiye Gazetesi'nden Necmi Çiçekçi'nin haberine göre, bakanlık, elektrik sayaçlarından otoparklara kablo çekmenin belirlenen şartlara aykırı olduğunu vurguladı. Yetkililer, birçok sitede sayaçların konut katlarında bulunduğunu ve buradan otoparka uzatılan kabloların ciddi sorunlar yarattığını belirtti. Bakanlığa göre, bu kablo çekme işlemleri yer yer perde betonların delinmesini gerektiriyor ve bu da hem binaların deprem güvenliğini tehlikeye atıyor hem de görüntü kirliliğine neden oluyor.
TRAFOLARDA GÜÇ ARTIRIMI YAPILMASI GEREK
Şarj altyapısı bulunmayan sitelerde trafoların mevcut gücünün yetersiz kaldığına dikkat çeken uzmanlar, tüm trafolarda güç artırımı yapılması gerektiğini belirtiyor. Ancak bu işlemlerin hem masraflı olduğunu hem de Bakanlık talimatlarına aykırı bir durum oluşturduğunu ifade ediyorlar. Uzmanlara göre, bu masrafların Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre faydalananlar tarafından karşılanması gerekiyor. Ancak masrafların tespiti ve tahsilatı büyük bir zorluk yaratıyor. Ayrıca siteye sonradan taşınanların bu altyapıdan faydalanma talepleri de sorunları daha da karmaşık hale getiriyor.
KAT MALİKLERİ DAVA AÇABİLİR
Uzmanlar, bazı sitelerde hâlâ kaçak şarj kullanımı yapıldığını ve bunun ciddi yangın tehlikesi oluşturduğunu belirtiyor. Elektrikli araç yangınlarının söndürülmesinin oldukça zor olduğunu hatırlatan uzmanlar, kapalı otoparklarda bu tür bir yangının diğer araçlara hızla yayılabileceği uyarısında bulundu.
Bunun yanı sıra, ortak alanlardan elektrik kullanılarak yapılan şarj işlemleri de bina veya site giderlerini artırıyor. Uzmanlar, bu durumda kat maliklerinin dava açma hakkı bulunduğunu ancak davaların uzun süre sonuçlanmadığını ifade etti.