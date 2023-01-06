Tüm çalışanların e-Devlet'te birikmiş parası olabilir! Hesabınıza aktarabilirsiniz...

Bireysel Emeklilik Sistemi, Türkiye'de birçok yerli ve yabancı kuruluş tarafından kurulan yüzlerce sigorta şirketine ev sahipliği yapıyor. Pazar payının bu kadar büyük olduğu sektörde haliyle milyonlarca müşteri de aktif olarak dolaşım halinde.