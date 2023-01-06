Tüm çalışanların e-Devlet'te birikmiş parası olabilir! Hesabınıza aktarabilirsiniz...
Birçok işyeri, her ay maaşlarda kesintiye gidiyor. Çalışanlar e-Devlet'in yeni uygulaması ile bu kesinti tutarlarını görebilecek ve istemeleri halinde banka hesaplarına aktarabilecekler.
Bireysel Emeklilik Sistemi, Türkiye'de birçok yerli ve yabancı kuruluş tarafından kurulan yüzlerce sigorta şirketine ev sahipliği yapıyor. Pazar payının bu kadar büyük olduğu sektörde haliyle milyonlarca müşteri de aktif olarak dolaşım halinde.
Özellikle özel sektörde çalışan milyonlarca vatandaş, işe girdiğinden beri hiç bordrosuna bakmamış olabilir. Birçok firma, çalışanına söylemeden anlaştıkları banka ve sigorta kurumu aracılığıyla çalışanların maaşlarından kesinti yaparak BES hesabına aktarıyor.
BES HESABI NASIL SORGULANIR?
E-Devlet'in yürürlüğe soktuğu uygulama ile birikmiş paranızı görebilir ve arzu etmeniz halinde bu parayı banka hesabınıza aktarabilirsiniz.
Çoğu insanın bilmediği bu bilgi aslında kademeli olarak işyerlerinde zorunlu kılınan Bireysel Emeklilik Sistemi olarak bilinen BES ile ilgili.