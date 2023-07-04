Tüm çalışanları ve EYT'lileri ilgilendiriyor: O ücret 5 Temmuz'da değişiyor
Kıdem tazminatı 2023 Ocak ayında 19.982 TL olarak açıklanmıştı. Hem EYT'lilerin hem de çalışanları ilgilendiren yeni ücret, 5 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak Haziran ayı enflasyonunun ardından belli olacak memur zammı oranında yeniden şekillenecek.
Milyonlarca çalışanın güvencesi olan "kıdem tazminatı", EYT düzenlemesinden yararlanıp emekli olan 1.7 milyon vatandaşın da merak ettiği konuların başında geliyor. Brüt ücret üzerinden hesaplanan kıdem tazminatı tutarı, her yıl ocak ve temmuz aylarında belirlenen tavandan belirleniyor. Ara zamla asgari ücretlinin kıdem tazminatı tavanı 13 bin 414 liraya çıktı. Kıdem tazminat tavanının en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesini aşamayacağı yasayla belirlenmiş durumda.
KIDEM TAZMİNATI TEMMUZ 2023 İÇİN NE KADAR OLACAK?
Ocak 2023 itibarıyla 19 bin 982 lira olarak uygulanan kıdem tazminatı tavanı da bu hafta netleşecek memur zammıyla yeniden belirlenecek. Ek zam ile yüzde 40-45 aralığında artması beklenen maaşlar ile yeni kıdem tazminatı Temmuz 2023 için 27.975 TL ila 28.974 TL arasında olması bekleniyor.
Sabah’ın haberine göre, emekli olduktan sonra kıdem tazminatı almadan çalışmaya devam edenler ilerleyen dönemde ister işi bıraksın isterse işine son verilsin kıdem tazminatını son alınan brüt ücret üzerinden alacak.
EYT'li ve çalışanların kıdem tazminatına ilişkin merak ettiği bazı soruların yanıtları şöyle:
EYT kapsamında emekli olanların kıdeme hak kazanması için kaç yıl çalışmak gerekiyor?
Mevcut uygulamada aynı işyerinde veya aynı işverene bağlı işyerlerinde bir yıllık çalışma süresi olan kıdeme hak kazanıyor. EYT kapsamında emekli aylığına hak kazanan herkes kıdemini de alabilecek. Emekli olmak isteyenlerin öncelikle işyerinden istifa etmesi gerekiyor. Biriken ücretleri varsa yıllık izin gibi haklarını da alarak işten ayrılabilirler.