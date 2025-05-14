Tüm Çalışanları İlgilendiriyor! Sık Rapor Alan Çalışanlar Dikkat! İşten Çıkarılma Gerekçesi Olabilir mi?

İŞE İADE DAVASI AÇILABİLİR Mİ?

İşten çıkarılan kişi, eğer iş yerinde en az 6 aydır çalışıyorsa ve işverenin en az 30 çalışanı varsa işe iade davası açma hakkına sahip. Bu tür davalarda Yargıtay, işverenin fesih gerekçesini somut verilerle kanıtlamasını istiyor. Yani raporların iş akışını nasıl aksattığı ve iş düzenini ne şekilde etkilediği belgelerle desteklenmeli.