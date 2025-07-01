Tüm Binalarda Zorunlu Hale Geldi! Yeni Dönem Başladı

YEŞİL BİNALAR İÇİN YENİ DÖNEM

Gayrimenkul ve İnşaat Platformu Başkanı Mustafa Ekiz de yapılan değişikliğin, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmada kritik rol oynayacağını söyledi. Ekiz, yeni metodolojinin daha gerçekçi sınıflandırmalar getireceğini, bu sayede tasarım ve uygulama süreçlerinin enerji tasarrufunu esas alan bir çizgiye taşınacağını vurguladı.

Yeni yönetmelikle birlikte Türkiye’de artık tüm yeni binalar daha akıllı, daha verimli ve çevreye duyarlı şekilde inşa edilecek.