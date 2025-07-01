Tüm Binalarda Zorunlu Hale Geldi! Yeni Dönem Başladı
Binalarda enerji verimliliğini artırmayı hedefleyen yeni düzenleme, 30 Haziran itibarıyla yürürlüğe girdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelik uyarınca, bugünden itibaren ruhsat alacak tüm yapılarda güncellenmiş enerji performansı kriterleri geçerli olacak. Yeni kurallar, hem ısıtma hem de soğutma ihtiyacına göre tasarlanacak yapıları zorunlu kılıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Binalarda Enerji Performansı Ulusal Hesaplama Yöntemine dair yapılan değişikliklerle birlikte, mevcut metodoloji tamamen yenilenerek enerji verimliliği en az %40 artırılacak şekilde tasarlandı. Böylece Türkiye'nin enerji ithalatı azaltılacak, sera gazı salımı düşürülecek ve iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir adım atılmış olacak.
METEOROLOJİK VERİ SAYISI 9 KAT ARTIRILDI
Enerji performansı hesaplamalarında doğruluk payını artırmak amacıyla kullanılan meteoroloji istasyonu sayısı da 84’ten 730’a çıkarıldı. Böylece her bölgenin iklim koşullarına göre daha hassas ve yerel çözümler geliştirilebilecek. Ayrıca bina tasarımlarında yenilenebilir enerji sistemleri, özellikle de rüzgar enerjisi, artık doğrudan enerji kimlik belgesi hesaplamalarına dahil edilecek.
ISI YALITIMINDA KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK
Yeni yönetmelikle birlikte Türkiye genelinde ısı yalıtım kalınlıkları da bina bölgesine göre yeniden belirlendi. Artık İstanbul gibi bölgelerde bile ısı yalıtımı için daha kalın malzeme kullanımı zorunlu hale geldi. TS 825 standardı gereğince 5-6 santimetrelik yalıtım kalınlıkları, yeni düzenlemeyle 8-9 santimetreye çıkarıldı. Böylece binalar sadece ısıtmaya değil, soğutma ihtiyacına da yanıt verecek şekilde planlanacak.
ENERJİ TASNİFİ AVRUPA STANDARTLARIYLA UYUMLU
Yeni yapılacak tüm yapılar Avrupa Birliği enerji sınır değerleriyle uyumlu olacak şekilde projelendirilecek. Böylece yılda 3 bin gigavatsaat enerji tasarrufu ve yaklaşık 610 bin ton karbondioksit salımının önlenmesi hedefleniyor. Bu sayede daha çevreci, düşük maliyetli ve yüksek performanslı yapılar inşa edilmesi sağlanacak.
5 YILDA 1,5 MİLYAR DOLARLIK KATKI BEKLENİYOR
İZODER Başkanı Emrullah Eruslu, yeni sistemin yalnızca enerji tüketimini düşürmekle kalmayacağını, aynı zamanda ülke ekonomisine de doğrudan katkı sunacağını belirtti. Eruslu’ya göre yapılaşma hızının devam etmesi halinde 5 yıl içerisinde yaklaşık 1,5 milyar dolarlık ekonomik katkı sağlanabilecek. Ayrıca çift cam ve üçlü cam gibi yalıtım performansı yüksek yapı malzemelerinin kullanımında ciddi artış bekleniyor.
NET SIFIR ENERJİLİ BİNALAR YOLDA
EYODER Başkanı Onur Ünlü ise binalarda ısı yalıtımının daha ileri seviyeye taşındığını ve artık binaların hem ısıtma hem de soğutma ihtiyacına göre projelendirileceğini vurguladı. Ünlü, bu düzenlemeyle birlikte net sıfır enerjili bina hedefinin daha ulaşılabilir hale geldiğini belirtti. Ünlü’ye göre, sera gazı salımında önemli payı olan binalar, bu yönetmelikle birlikte çevre üzerindeki etkisini minimuma indirecek.
YEŞİL BİNALAR İÇİN YENİ DÖNEM
Gayrimenkul ve İnşaat Platformu Başkanı Mustafa Ekiz de yapılan değişikliğin, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmada kritik rol oynayacağını söyledi. Ekiz, yeni metodolojinin daha gerçekçi sınıflandırmalar getireceğini, bu sayede tasarım ve uygulama süreçlerinin enerji tasarrufunu esas alan bir çizgiye taşınacağını vurguladı.
Yeni yönetmelikle birlikte Türkiye’de artık tüm yeni binalar daha akıllı, daha verimli ve çevreye duyarlı şekilde inşa edilecek.