Tüm Bankalara Acil Koduyla Yazı Gönderildi: Borcu Olanlara 30 Gün Süre Verildi
Borç yapılandırmasıyla ilgili tüm detaylar belli oldu. Türkiye Bankalar Birliği, tüm bankalara acil koduyla yazı gönderdi. Kredi kartı borcu olanlara 30 gün süre verildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 26 Eylül tarihinden önce gecikmeye düşen krediler için yapılandırma olanağı sunuyor. Ancak, bu yapılandırmadan faydalanabilmek için anapara veya faiz ödemelerinin 30 günden fazla gecikmiş olması gerekiyor. Borç sahipleri, yapılandırma talebinde bulunmak için bir yıl içerisinde başvuru yapmalılar.
TOPLAM BORÇ BU KAPSAMDA DEĞERLENDİRİLMEYECEK
Kredi kartı borçları da benzer koşullara tabi olacak. 26 Eylül tarihinden önce asgari ödemesi yapılmamış olan kredi kartı borçları için yapılandırma imkanı tanınacak. Ancak, birden fazla kredi kartı bulunan borçlular, yalnızca tek bir kredi kartının borcunu yapılandırabilecek; toplam borç bu kapsamda değerlendirilmeyecek.
TÜM BANKALARA YAZI GÖNDERİLDİ
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve bankalar, yapılandırma süreciyle ilgili detayları netleştirmek üzere bir araya geldi. TBB, yapılandırma konusundaki belirsizlikleri gidermek için BDDK ve Merkez Bankası ile görüşecek. Ayrıca, bankalara yapılandırma ile ilgili acil koduyla ayrıntılı bir yazı gönderildi.
KREDİ KARTI LİMİTİ ARTTIRILMAYACAK
Kredi ve kredi kartı borçları, 60 aya kadar taksitlendirilebilecek. Kredi kartında yapılacak her ayki taksit tutarı, o ayın asgari ödeme tutarına eklenecek. Yapılandırılan miktar dışında kalan kredi kartı bakiyesi kullanılmaya devam edilecek.
Örneğin, 100 bin lira olan borcun 50 bin lirası yapılandırıldığında, kart sahibi kalan 50 bin lirayı kullanmaya devam edebilecek. Ancak, yapılandırılan borcun en az yarısı ödenene kadar, ilgili bankadaki kredi kartı limiti artırılamayacak. Yapılandırmada uygulanacak faiz oranı ise %3,11 olarak belirlendi.