Tüm Bankalara Acil Koduyla Yazı Gönderildi: Borcu Olanlara 30 Gün Süre Verildi

TÜM BANKALARA YAZI GÖNDERİLDİ

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve bankalar, yapılandırma süreciyle ilgili detayları netleştirmek üzere bir araya geldi. TBB, yapılandırma konusundaki belirsizlikleri gidermek için BDDK ve Merkez Bankası ile görüşecek. Ayrıca, bankalara yapılandırma ile ilgili acil koduyla ayrıntılı bir yazı gönderildi.