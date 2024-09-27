Tüm Araçlara Takılması Artık Zorunlu: Yaptırmayana 2 bin 500 Lira Ceza

Tüm araç sahiplerine yeni bir masraf daha çıktı. 1 Aralık'ta başlayacak olan kış lastiği uygulaması için geri sayım başladı. Sürücüler, 1 Nisan'a kadar sürecek olan bu zorunluluk için hazırlıklarını yapmaya başladı. Her yıl, kış lastiği takmayan sürücülere yüksek miktarlarda cezalar kesiliyor. Yıllardır süregelen bu uygulamaya yönelik yeni düzenlemeler de getirildi. Artık ticari araçların da kış lastiği kullanması yasal bir zorunluluk haline geldi.