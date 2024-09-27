Tüm Araçlara Takılması Artık Zorunlu: Yaptırmayana 2 bin 500 Lira Ceza
Milyonlarca araç sahibi için sayılı gün kaldı. Yıllarca uygulanan düzenlemede değişikliğe gidildi. Bütün araçlara artık takılması zorunlu oldu. Aracına bunu yaptırmayan ise 2 bin 500 Lira para cezası ödemek zorunda kalacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Tüm araç sahiplerine yeni bir masraf daha çıktı. 1 Aralık'ta başlayacak olan kış lastiği uygulaması için geri sayım başladı. Sürücüler, 1 Nisan'a kadar sürecek olan bu zorunluluk için hazırlıklarını yapmaya başladı. Her yıl, kış lastiği takmayan sürücülere yüksek miktarlarda cezalar kesiliyor. Yıllardır süregelen bu uygulamaya yönelik yeni düzenlemeler de getirildi. Artık ticari araçların da kış lastiği kullanması yasal bir zorunluluk haline geldi.
Kış mevsiminde artan gizli buzlanma ve kötü hava koşulları nedeniyle trafik güvenliğinin sağlanması için bu tür zorunluluklar getirilmektedir. Kanunlara göre, şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan araçların, Aralık ayı itibarıyla kış lastiği takması gerekecek.
2 BİN 568 LİRA CEZA KESİLECEK
2024'ün başında gelen zamlarla birlikte, kış lastiği takmayan ticari araçların sahipleri 2.568 TL ceza ödeyecek. Trafik polis ekipleri, 1 Aralık - 1 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirecekleri denetimlerde kış lastiği takmayan araç sürücülerine bu cezaları uygulayacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre, kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin ise tüm lastiklerinin kış lastiği olması zorunlu oldu.
TRAFİK CEZALARI NE KADAR?
Alkollü araç kullanma cezası (ilk yakalanma): 6.439 TL
Aracı plakasız kullanma cezası: 10.917 TL
Çakar ya da siren kullanma cezası: 6.439 TL
Drift atma cezası: 32.233 TL
Engelli için ayrılan yere park etme cezası: 1.380 TL
Ehliyetsiz araç kullanma cezası: 12.977 TL
Emniyet kemeri takmama cezası: 690 lira