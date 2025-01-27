Tüm Aboneler İçin Salı Günü Başlıyor: Artık O Fatura Ödenmeyecek

PROJE TAMAMEN GİZLİ OLACAK

Kampanya, yardımlaşmanın en hassas şekilde gerçekleşmesini sağlayarak, hem yardım eden hem de alan kişilerin mahremiyetine önem vererek büyük bir gizlilik içinde yürütülecek. Su faturaları, birçok vatandaş için önemli bir yük oluşturuyor. Bu proje sayesinde, ihtiyaç sahipleri bu yükten kurtularak rahat bir nefes alacak.