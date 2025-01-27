Tüm Aboneler İçin Salı Günü Başlıyor: Artık O Fatura Ödenmeyecek
Denizli Belediyesi, tüm aboneleri ilgilendirecek yeni düzenleme için düğmeye bastı. Salı gününden itibaren başlayacak olan Askıda Fatura projesiyle birlikte ihtiyaç sahipleri artık fatura ödemeyecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Denizli'de yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlar için güzel haber geldi. Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (DESKİ) hayata geçirdiği "Askıda Fatura" projesi sayesinde, su faturalarını ödemekte zorlanan tüm abonelere nefes aldıracak kararın detaylarını açıkladı. Salı gününden itibaren başlayacak Askıda Fatura projesiyle birlikte ihtiyaç sahipleri artık fatura ödemeyecek. Kampanya kapsamında, su faturalarını ödemekte zorlananların faturalarını gönüllü bağışçılar ödeyecek.
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun öncülüğünde başlatılan proje, "Mutlu insanların yaşadığı bir Denizli için sen de ihtiyaç sahibine destek ol" sloganıyla yola çıktı. Şeffaflık ve gizlilik ilkesine dayanan kampanya, yardım edenin kim olduğunu bilmeden, ihtiyaç sahiplerine destek olma fırsatı sunuyor.
PROJE TAMAMEN GİZLİ OLACAK
Kampanya, yardımlaşmanın en hassas şekilde gerçekleşmesini sağlayarak, hem yardım eden hem de alan kişilerin mahremiyetine önem vererek büyük bir gizlilik içinde yürütülecek. Su faturaları, birçok vatandaş için önemli bir yük oluşturuyor. Bu proje sayesinde, ihtiyaç sahipleri bu yükten kurtularak rahat bir nefes alacak.
ASKIDA FATURAYA NASIL KATILIRIM?
Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden sosyal yardım alıyorsanız, DESKİ'nin resmi web sitesi üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Başvurunuzun ardından faturanız sisteme eklenir ve hayırseverlerin desteğine sunulur. Hayırseverler ise, DESKİ web sitesine girerek "Askıdaki Faturayı Öde" bölümüne tıklaması gerekiyor. Hayırsesver burada belirli bir tutar seçebilir veya listedeki faturalardan birini seçerek kolayca ödeme yapabilir.