TÜİK açıkladı: İşte en yoksul iller

Türkiye genelindeki yüzde 21,7'lik yoksulluk oranı bölgelere göre dağıldığında, yoksulluk oranı en yüksek iller yüzde 22 ile Kastamonu, Çankırı ve Sinop'un yer aldığı TR82 bölgesi olurken; ardından yüzde 21,8 ile İstanbul'un olduğu TR10 ve yüzde 21,7 ile Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan illerini kapsayan TRA2 bölgeleri geldi. Yoksulluk oranı düşük bölgeler, yüzde 10,4 ile Gaziantep, Adıyaman ve Kilis'in dahil olduğu TRC1, yüzde 12,9 ile Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt'in bulunduğu TRC3 ve Şanlıurfa ile Diyarbakır illerini kapsayan TRC2 bölgeleri oldu. Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinin yer aldığı TR63 bölgesine deprem felaketi nedeniyle alan uygulaması yapılamadı.