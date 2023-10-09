TÜİK açıkladı: En çok kazandıran 'yatırım' araçları belli oldu!

BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 26,01, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 19,35 ile en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 28,27, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 32,06 ile en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.