Trafikte Yepyeni Bir Dönem! İlk Kez 1 Mart'tan İtibaren Uygulanacak: Zorunlu Oluyor, Bunu Yapmayan...
Trafikte 1 Mart itibarıyla yeni bir uygulamaya geçiyor. Yolcu ve sürücü güvenliği için kritik bir adım hayata geçecek. Artık taksilerde araç içi kamera bulundurmak zorunlu hale geliyor. Maliyeti 22 bin lirayı aşan yeni sistem için sürücülerin birkaç günleri var. Yeni sistemi kurmayan sürücüler araç muayenesinden de geçemeyecek.
Kaynak: Sabah
Artan taksici ölümleri, trafikte yaşanan tartışmalar, müşteri anlaşmazlıkları… Hükümet taksi sorunu için adım atıyor. İlk kez taksi içi kamera zorunluluğu geliyor. İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz Kasım ayında Resmi Gazete’den duyurduğu kararı 1 Mart’tan itibaren 120 bin taksi için uygulanmaya başlayacak.
Sabah’tan Barış Şimşek’in haberine göre, bu hafta sonuna kadar bütün taksilerin kamera sistemi kurması gerekirken, taksi içi kamerası bulunmayan araçlar muayeneden geçemeyecek. Taksi içi kamera sisteminin sürücü koltuğu da dahil taşıtın içini ve gidiş istikametindeki yol kesimini gösterecek şekilde kurulması gerekecek.
GÖRÜNTÜ KAYITLARI EN AZ 1 AY TUTULACAK
Kamera kayıtlarının taksinin faaliyette olduğu süre zarfında en az bir ay süresince saklı tutulması gerekiyor. Bu süreler taksilerin bağlı bulunduğu illerin ulaşım koordinasyon merkezleri ve il trafik komisyonlarınca yeniden belirlenebileceği gibi bu kayıtlar genel güvenlik ve trafik güvenliği ile kamu düzeninin sağlanmasına yönelik olarak Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın erişimine hazır halde bulundurulacak.
MALİYETİ BELLİ OLDU
Konuya ilişkin konuşan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, yeni sistemin taksicilere 22 bin 800 TL olacağını açıkladı. “Bu ücret illere göre değişkenlik gösteriyor. Her ilde bu sistemin kurulumunu yapan farklı firmalar var” bilgisini paylaştı.
KAYITLAR EMNİYET ARACILIĞIYLA TALEP EDİLEBİLİYOR
Eyüp Aksu, İstanbul'daki taksi içi kamera kayıtlarının İBB Taksi Yönetim Merkezi'nde tutulduğunu belirtirken, "Bir olay olduğunda vatandaşlar emniyet kanalıyla talepte bulunuyor ve oradaki kayıtlar emniyete teslim ediliyor" dedi. Aynı şekilde diğer illerde de herhangi bir taksiyle ilgili olumsuzluk yaşayan vatandaşlar, bulunduğu ildeki emniyet birimlerine başvurarak, illerinde kamera kayıtlarının tutulduğu belediye ulaşım koordinasyon merkezlerinden bu kayıtları talep edebiliyor. Kayıtlar emniyet birimlerince incelenerek herhangi bir olumsuz durum varsa taksi hakkında işlem başlatılabiliyor" dedi.