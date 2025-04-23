Trafikte Yeni Dönem Resmen Başladı: Yaş Sınırı 21 Oldu!

YAŞ SINIRI 21 OLDU

Yapılan düzenlemeye göre, personel servisi olarak kullanılacak araçların yaşı 21'i geçmeyecek. Buradaki yaş hesabı ise aracın fabrikadan üretildiği yılın hemen ardından gelen ilk takvim yılı esas alınarak yapılacak. Yani aracın üretim tarihi ile değil, kullanıma giriş tarihiyle yaş hesaplaması yapılacak.