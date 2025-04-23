Trafikte Yeni Dönem Resmen Başladı: Yaş Sınırı 21 Oldu!
Personel servislerine ilişkin Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle birlikte trafikte yeni bir dönemin kapısı aralandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Personel servis taşımacılığında önemli bir düzenleme yürürlüğe girdi. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikle birlikte, personel taşımacılığında kullanılacak araçların yaş sınırı 19’dan 21’e çıkarıldı. Bu değişiklik, kamu kurum ve kuruluşlarının servis hizmetlerine doğrudan yansıyacak.
YAŞ SINIRI 21 OLDU
Yapılan düzenlemeye göre, personel servisi olarak kullanılacak araçların yaşı 21'i geçmeyecek. Buradaki yaş hesabı ise aracın fabrikadan üretildiği yılın hemen ardından gelen ilk takvim yılı esas alınarak yapılacak. Yani aracın üretim tarihi ile değil, kullanıma giriş tarihiyle yaş hesaplaması yapılacak.
YENİ YÖNETMELİK RESMEN YÜRÜRLÜKTE
Söz konusu değişiklik, “Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” adıyla Resmi Gazete'de yayımlandı ve aynı gün itibarıyla yürürlüğe girdi. Yönetmelik kapsamındaki uygulamaların denetimi ve yürütülmesi ise Cumhurbaşkanlığı tarafından gerçekleştirilecek.
SERVİS FİLOLARI ETKİLENECEK Mİ?
Bu düzenleme, özellikle kamuya hizmet veren servis firmalarının araç filolarını güncellemelerini zorunlu hale getirebilir. 21 yaş üzerindeki servis araçlarının kullanımı artık mümkün olmayacak.