Trafikte Yeni Dönem: Artık Kaçış Yok, Rekor Ceza Kesilecek!

Kartal sahil yolunda gerçekleştirilen denetimlerde, yerli üretim yeni nesil radar cihazları kullanılarak hız ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yaklaşık 1,5 ay önce devreye aldığı bu ileri teknoloji cihazlar, denetimlerde etkin bir rol oynuyor.

ANINDA TESPİT EDİLEBİLİYOR

Radarsan markasının Trafidar modeli olan bu radar cihazları, 4 şeritli yolda aynı anda tüm araçların hızını tespit edebilme özelliğine sahip. Ayrıca, hız kontrolü sırasında araçların plaka bilgileri de sorgulanarak, çalıntı olup olmadıkları anında tespit edilebiliyor. Cihazın bir diğer önemli avantajı ise olumsuz hava koşullarından etkilenmeden çalışabilmesi.