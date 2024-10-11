Trafikte Yeni Dönem: Artık Kaçış Yok, Rekor Ceza Kesilecek!
İstanbul trafiğinde kural ihlallerine karşı yeni bir dönem başladı.
Kaynak: İHA
Kartal sahil yolunda gerçekleştirilen denetimlerde, yerli üretim yeni nesil radar cihazları kullanılarak hız ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yaklaşık 1,5 ay önce devreye aldığı bu ileri teknoloji cihazlar, denetimlerde etkin bir rol oynuyor.
ANINDA TESPİT EDİLEBİLİYOR
Radarsan markasının Trafidar modeli olan bu radar cihazları, 4 şeritli yolda aynı anda tüm araçların hızını tespit edebilme özelliğine sahip. Ayrıca, hız kontrolü sırasında araçların plaka bilgileri de sorgulanarak, çalıntı olup olmadıkları anında tespit edilebiliyor. Cihazın bir diğer önemli avantajı ise olumsuz hava koşullarından etkilenmeden çalışabilmesi.
1500 ARAÇ BİRDEN SORGULANABİLİYOR
Hem araçların üzerine monte edilebilen hem de yol üzerinde belirli noktalara kurulabilen bu radar cihazları, eski cihazların sorgulama kapasitesini katladı. Eskiden 2 saatlik denetim sürecinde 300'e yakın araç sorgulanabilirken, bu yeni cihazlarla sayı bin 500'e kadar çıkabiliyor.