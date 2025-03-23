Trafikte ve Sokak Arasında Bunu Yapan Yandı! 276 Bin Lira Cezası Var: Ehliyete El Konulacak
Samsun'un Atakum ilçesinde, yasa dışı çakar lambası takılı bir otomobili kullanan sürücü ve araç sahibine toplamda 276 bin 344 lira ceza kesildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çakırlar Yalı Mahallesi Sahil Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimler sırasında, bir araç durduruldu. Yapılan kontrolde, araçta sesli ve ışıklı çakar sistemi bulunduğu tespit edildi.
276 BİN LİRA CEZA KESİLDİ
Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'na muhalefet nedeniyle 138 bin 172 lira idari para cezası uygulandı. Aynı cezai işlem, otomobil sahibine de uygulanarak 138 bin 172 lira ceza kesildi.
TRAFİKTEN MEN EDİLDİ, EHLİYETİNE EL KONULDU
Araç, 30 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücünün ehliyetine de 30 gün süreyle el konuldu.