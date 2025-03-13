Tüm Ehliyet Sahipleri Boncuk Boncuk Terleyecek! Trafikte Bu Hatayı Yapanın Vay Haline, 80 Bin Lirası ve Ehliyeti Gidecek

1. ihlal: 5 bin TL ceza

2. ihlal: 10 bin TL ceza

3. ihlal: 15 bin TL ceza ve 30 gün ehliyete el konulması

4. ihlal: 20 bin TL ceza ve 60 gün ehliyete el konulması

5. ihlal: 30 bin TL ceza ve 90 gün ehliyete el konulması

6. ihlal: 80 bin TL ceza, ehliyetin iptali ve göz muayenesi zorunluluğu