Tüm Ehliyet Sahipleri Boncuk Boncuk Terleyecek! Trafikte Bu Hatayı Yapanın Vay Haline, 80 Bin Lirası ve Ehliyeti Gidecek
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafikte yeni düzenlemelere ilişkin detayları paylaştı. Buna göre, kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere uygulanacak cezalar artırılıyor. Bir yıl içinde altı kez kırmızı ışık ihlali yapanların ehliyetleri iptal edilecek ve sürücüler göz muayenesine yönlendirilecek.
Kaynak: AA
İstanbul'da düzenlenen MOTOBIKE İstanbul 2025 Fuarı’nın açılışında konuşan Bakan Yerlikaya, Türkiye’deki motorlu taşıt sayısının 31,3 milyona ulaştığını, bunun 6,3 milyonunu motosikletlerin oluşturduğunu belirtti. Son beş yılda motosiklet sayısının iki katına çıktığını vurgulayan Yerlikaya, trafikte güvenliğin artırılması için çeşitli önlemler üzerinde çalışıldığını ifade etti.
KIRMIZI IŞIK İHLALİNE KADEMELİ CEZA SİSTEMİ
Yeni düzenlemeyle kırmızı ışık ihlaline uygulanan cezalar kademeli olarak artırılacak. Mevcut uygulamada üç ihlalde 30 gün, altı ihlalde 45 gün, dokuz ihlalde ise 60 gün süreyle ehliyete el konulurken, yeni sistemde cezalar şöyle uygulanacak:
1. ihlal: 5 bin TL ceza
2. ihlal: 10 bin TL ceza
3. ihlal: 15 bin TL ceza ve 30 gün ehliyete el konulması
4. ihlal: 20 bin TL ceza ve 60 gün ehliyete el konulması
5. ihlal: 30 bin TL ceza ve 90 gün ehliyete el konulması
6. ihlal: 80 bin TL ceza, ehliyetin iptali ve göz muayenesi zorunluluğu
EHLİYET İPTALİ VE YENİDEN ALIM ZORUNLULUĞU
Bir yıl içinde altı kez kırmızı ışık ihlali yapan sürücülerin ehliyetleri tamamen iptal edilecek. Ehliyetini kaybeden sürücüler, sıfırdan sürücü kursuna giderek yeniden ehliyet almak zorunda kalacak. Ayrıca, sürücüler göz muayenesine yönlendirilerek sağlık kontrollerinden geçirilecek.
Yeni düzenlemenin, trafikte daha güvenli bir ortam sağlamak ve kazaların önüne geçmek amacıyla hayata geçirilmesi planlanıyor.