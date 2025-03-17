Trafikte Bu Hataya Düşen Başını Taşlara Vuracak! 47 Bin Lira Para Cezası Var
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, motosiklet kazalarını önlemek amacıyla yeni bir eylem planı hazırladıklarını duyurdu. Bu kapsamda, trafikte tehlikeli hareketlerde bulunan sürücülere ağır para cezaları ve çeşitli yaptırımlar getirileceği açıklandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Yeni düzenlemeyle birlikte, motosiklet sürerken akrobatik hareketler yapan veya yarışlara katılan sürücülere 47 bin TL para cezası uygulanacak. Yetkililer, bu yüksek cezanın bilinçsiz ve riskli sürüşleri engellemeye yönelik önemli bir adım olduğunu belirtiyor.
EHLİYET VE MOTOSİKLET MEN EDİLECEK
Sadece para cezasıyla sınırlı kalmayan yeni düzenleme, tehlikeli sürüş gerçekleştiren motosiklet sürücüleri için daha sert tedbirler içeriyor. Trafikte akrobatik hareket yapan veya yarışlara katılan sürücülerin ehliyetine 2 yıl süreyle el konulacak. Ayrıca, bu sürücülerin motosikletleri de 60 gün boyunca trafikten men edilecek.
KIRMIZI IŞIK İHLALİNE AĞIR YAPTIRIMLAR
Bakan Yerlikaya, kırmızı ışık ihlallerine yönelik de ciddi önlemler getirildiğini açıkladı. Buna göre, bir yıl içinde toplam 6 kez kırmızı ışık ihlali yapan sürücülerin ehliyeti tamamen iptal edilecek. Ayrıca, bu ihlali gerçekleştiren kişilere 80 bin TL para cezası uygulanacak.
Yetkililer, kırmızı ışık ihlallerinin trafik kazalarına neden olan en büyük etkenlerden biri olduğunu vurgulayarak, bu yaptırımların kazaları önleme konusunda caydırıcı olmasının beklendiğini ifade etti.