Trafikte Bu Hataya Düşen Başını Taşlara Vuracak! 47 Bin Lira Para Cezası Var

KIRMIZI IŞIK İHLALİNE AĞIR YAPTIRIMLAR

Bakan Yerlikaya, kırmızı ışık ihlallerine yönelik de ciddi önlemler getirildiğini açıkladı. Buna göre, bir yıl içinde toplam 6 kez kırmızı ışık ihlali yapan sürücülerin ehliyeti tamamen iptal edilecek. Ayrıca, bu ihlali gerçekleştiren kişilere 80 bin TL para cezası uygulanacak.