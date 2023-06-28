Trafik sigortasına büyük zam yolda
Sektör temsilcileri, trafik sigortasına büyük zam bekliyor.
Asgari ücretin yükselmesi sonrası trafik sigortasına zam bekleniyor.
Trafik sigortasında vefat ve sakatlık tazminatı anlaşmazlıklarının yüzde 80'i mahkemelerde çözülüyor. Sonrasında ödenecek rakam mevcut asgari ücrete göre hesaplanıyor.
Bu nedenle sektör, asgari ücretteki artışın trafik sigortasında maliyeti yüzde 40 artıracağını düşünüyor. Bunun da önümüzdeki aylarda poliçelere zam olarak yansıtılması bekleniyor.
20 MİLYAR EK MALİYET
Sektör yetkilileri, asgari ücretteki artışın 20 milyar lira ek maliyet yarattığını söylüyor.