Trafik sigortasına büyük zam yolda

Sektör temsilcileri, trafik sigortasına büyük zam bekliyor.

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Asgari ücretin yükselmesi sonrası trafik sigortasına zam bekleniyor. 

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Trafik sigortasında vefat ve sakatlık tazminatı anlaşmazlıklarının yüzde 80'i mahkemelerde çözülüyor. Sonrasında ödenecek rakam mevcut asgari ücrete göre hesaplanıyor. 

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Trafik sigortasına büyük zam yolda - Resim: 3

Bu nedenle sektör, asgari ücretteki artışın trafik sigortasında maliyeti yüzde 40 artıracağını düşünüyor. Bunun da önümüzdeki aylarda poliçelere zam olarak yansıtılması bekleniyor.

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20 MİLYAR EK MALİYET

Sektör yetkilileri, asgari ücretteki artışın 20 milyar lira ek maliyet yarattığını söylüyor.

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