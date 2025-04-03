Topraksız Tarımda Hasat için Geri Sayım Başladı! Masrafı Çok Az, Getirisi Çok Yüksek
Kocaeli'de Darıca Kaymakamlığı öncülüğünde yürütülen tarım projesi kapsamında, topraksız tarım yöntemiyle yetiştirilen enginarların hasadı nisan ayının ortasında başlayacak.
Kaynak: AA
1000 metrekarelik Organomineral AR-GE Serası’nda yapılan çalışmalarda, geleneksel yöntemlerden farklı olarak yerli cüruf kullanılıyor.
YERLİ VOLKANİK CÜRUF KULLANILDI
Darıca Kaymakamlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca Belediyesi ve Gebze Teknik Üniversitesi’nin ortak çalışmasıyla yürütülen projede, Hindistan cevizinden elde edilen ve ithal edilen "kokopit" yerine İç Anadolu Bölgesi’nden getirilen uzun ömürlü volkanik cüruf tercih edildi. Geçen yıl ekim ayında deneme amaçlı dikilen 100 enginar fidesi, topraksız ortamda sağlıklı bir şekilde büyümeye devam ediyor.
ÜRETİM MALİYETİ AZALDI, VERİM ARTTI
Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Piri Reis Mahallesi’ndeki serada yaptığı açıklamada, yerli cüruf kullanımının üretim maliyetlerini düşürdüğünü belirterek, “Bu yöntemle ilk kez enginar yetiştiriyoruz ve sonuçlar oldukça başarılı. Bu proje, tarım dünyası için önemli bir gelişme. Seracılarımızı ve girişimcilerimizi bu çalışmayı yerinde görmeye davet ediyorum” dedi.
HASAT SONRASI ÜRÜNLER İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DAĞITILACAK
Nisan ayının ortasında başlaması planlanan hasatla birlikte, elde edilen enginarların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı bildirildi. Yetkililer, topraksız tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.