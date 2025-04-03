Topraksız Tarımda Hasat için Geri Sayım Başladı! Masrafı Çok Az, Getirisi Çok Yüksek

ÜRETİM MALİYETİ AZALDI, VERİM ARTTI

Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Piri Reis Mahallesi’ndeki serada yaptığı açıklamada, yerli cüruf kullanımının üretim maliyetlerini düşürdüğünü belirterek, “Bu yöntemle ilk kez enginar yetiştiriyoruz ve sonuçlar oldukça başarılı. Bu proje, tarım dünyası için önemli bir gelişme. Seracılarımızı ve girişimcilerimizi bu çalışmayı yerinde görmeye davet ediyorum” dedi.