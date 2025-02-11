Toplu Taşımada Hoparlörle Telefonda Konuşan Kişiye Para Cezası Kesildi

GÖRGÜ KURALLARI REHBERİ

Fransa'da yaşanan bu olay, sadece Fransa'ya özgü bir durum değil. Birçok ülkede, kamu alanlarında cep telefonu kullanımına dair kurallar giderek sıkılaştırılıyor. İngiltere'de yayınlanan "Debrett's" adlı görgü kuralları rehberi, cep telefonu kullanımına ilişkin yeni kurallar belirledi.

Rehberde şöyle yazıldı: ''Kimse sizin telefon konuşmanızı dinlemek zorunda kalmamalı; bu dikkat dağıtıcı, rahatsız edici ve hatta utandırıcı olabilir. Karşı taraf, konuşmanın bir tren vagonundaki herkes tarafından duyulabileceğini fark ettiğinde bundan hoşlanmayabilir.''