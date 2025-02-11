Toplu Taşımada Hoparlörle Telefonda Konuşan Kişiye Para Cezası Kesildi
Fransa Nantes tren istasyonunda hoparlör açık şekilde telefonda konuşan bir kişiye 200 Euro (7 bin 422 TL) ceza kesildi. İlk başta cezayı şaka sanan adam, cezaya itiraz edeceğini söyledi.
Kaynak: Haber Merkezi
Fransa'da yaşanan ilginç bir olay, kamu alanlarında cep telefonu kullanımına dair önemli bir tartışmayı alevlendirdi. Euronews Türkçe’de yer alan habere göre, David adlı bir vatandaş, Nantes tren istasyonunda trenini beklerken kız kardeşiyle hoparlör açık şekilde konuştu.
Bu durum, SNCF güvenlik görevlisinin dikkatini çekti ve David'e 150 Euro (5 bin 564 TL) ceza kesildi. Ancak David, uyarıya hemen uymadığı için ceza miktarı 200 Euro'ya (7 bin 422 TL) yükseltildi.İlk başta cezayı şaka sanan David, cezaya itiraz edeceğini söyledi.
Fransa'da kamu alanlarında yüksek sesle telefon konuşmak, çevreyi rahatsız etmek olarak kabul ediliyor. Bu durum, özellikle toplu taşıma araçları gibi kalabalık ortamlarda büyük rahatsızlık yaratabiliyor. Bu nedenle, yetkililer bu tür davranışları caydırmak için yüksek cezalar uyguluyor.
GÖRGÜ KURALLARI REHBERİ
Fransa'da yaşanan bu olay, sadece Fransa'ya özgü bir durum değil. Birçok ülkede, kamu alanlarında cep telefonu kullanımına dair kurallar giderek sıkılaştırılıyor. İngiltere'de yayınlanan "Debrett's" adlı görgü kuralları rehberi, cep telefonu kullanımına ilişkin yeni kurallar belirledi.
Rehberde şöyle yazıldı: ''Kimse sizin telefon konuşmanızı dinlemek zorunda kalmamalı; bu dikkat dağıtıcı, rahatsız edici ve hatta utandırıcı olabilir. Karşı taraf, konuşmanın bir tren vagonundaki herkes tarafından duyulabileceğini fark ettiğinde bundan hoşlanmayabilir.''