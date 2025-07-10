TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi İçin Gözler Başvuru Takviminde! Başvurular Ne Zaman Başlayacak?
Temmuz ayının başlamasıyla birlikte Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) 250 bin sosyal konut projesine yönelik ilgi yeniden gündeme geldi. Uygun fiyat ve uzun vadeli ödeme imkânlarıyla ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, başvuruların ne zaman başlayacağını merakla bekliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Cumhuriyet tarihinin en geniş kapsamlı sosyal konut hamlesi olarak duyurulan projeye ilişkin şu ana kadar resmi başvuru takvimi açıklanmadı. Başvuruların başlayacağı tarihin, önümüzdeki günlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından duyurulması bekleniyor.
KONUTLAR 81 İLDE YÜKSELECEK
Proje kapsamında Türkiye genelinde 81 ilde konut inşa edilecek. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde ise talebin yüksek olması nedeniyle daha fazla sayıda konut yapılması planlanıyor.
YATAY MİMARİ VE ÇEVRE DOSTU YAKLAŞIM
TOKİ tarafından hayata geçirilecek konutların, yatay ve yerel mimari anlayışla, enerji tasarrufu sağlayan ve çevre dostu malzemelerle inşa edileceği açıklandı. Ayrıca projelerde sıfır atık uyumlu sistemler ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına da yer verilecek.
UYGUN ÖDEME KOŞULLARIYLA EV SAHİBİ OLMA FIRSATI
Dar ve orta gelirli vatandaşlara yönelik olarak tasarlanan projede, konutların kira öder gibi taksitlerle satışa sunulması hedefleniyor. Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte yüz binlerce kişinin uygun şartlarla ev sahibi olması amaçlanıyor.
Başvuru tarihleri ve detaylı koşulların açıklanmasıyla birlikte TOKİ'nin resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden sürecin yürütülmesi bekleniyor.