TOKİ’den Sudan Ucuza Tapu Hamlesi: 15 Bin Liraya 2+1 Daire! Kira Öder Gibi Konut Sahibi Olun
Kira öder gibi ev sahibi olmak artık hayal değil! TOKİ, 26 ilde başlattığı yeni kampanyayla dar gelirli vatandaşlara yalnızca 180 bin TL peşinat ve 15 bin TL taksitle 2+1 daire sahibi olma fırsatı sunuyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlara müjdeli haber TOKİ'den geldi. Yükselen konut fiyatlarına rağmen dar ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapma hedefinden vazgeçmeyen Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), yeni bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında sadece 180 bin lira peşinat ödeyerek ayda 15 bin lira taksiyle konut sahibi olmak mümkün hale geliyor.
SADECE 180 BİN TL PEŞİNAT YETERLİ
Konut fiyatlarının hızla yükseldiği bir dönemde TOKİ, alım gücü düşen vatandaşlar için elini taşın altına koydu. Yüzde 10 peşinatla başvuru imkanı tanınan kampanyada, toplam satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olan daireler için ilk etapta yalnızca 180 bin TL ödeme yapılması yeterli olacak. Kalan tutar ise 15 bin TL’lik aylık taksitlerle uzun vadeye yayılarak geri ödenecek.
KİRA ÖDER GİBİ 15 BİN TL TAKSİTLE EV SAHİBİ OLMA FIRSATI
Yeni konut projesi özellikle genç aileler ve emekliler için cazip ödeme koşulları sunuyor. Kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı sunan kampanya, vatandaşların bütçesini zorlamadan ev sahibi olmalarını amaçlıyor.
26 İLDE GEÇERLİ OLACAK
Kampanya Türkiye genelinde 26 ilde geçerli olacak. TOKİ'nin yeni projeleri şu illerde yer alıyor:
Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Burdur, Bursa, Çankırı, Çorum, Erzincan, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, İstanbul, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Nevşehir, Ordu, Samsun, Tokat, Trabzon ve Uşak.
TOKİ'nin bu yeni kampanyasıyla birlikte, uygun ödeme planı ve düşük peşinatla konut sahibi olma fırsatını değerlendirmek isteyen vatandaşların başvurularını kısa sürede yapması bekleniyor.