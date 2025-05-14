TOKİ’den Sudan Ucuza Tapu Hamlesi: 15 Bin Liraya 2+1 Daire! Kira Öder Gibi Konut Sahibi Olun

SADECE 180 BİN TL PEŞİNAT YETERLİ

Konut fiyatlarının hızla yükseldiği bir dönemde TOKİ, alım gücü düşen vatandaşlar için elini taşın altına koydu. Yüzde 10 peşinatla başvuru imkanı tanınan kampanyada, toplam satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olan daireler için ilk etapta yalnızca 180 bin TL ödeme yapılması yeterli olacak. Kalan tutar ise 15 bin TL’lik aylık taksitlerle uzun vadeye yayılarak geri ödenecek.