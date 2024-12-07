TOKİ'den Kaçırılmayacak Fırsat: Kira Öder Gibi Ev Sahibi Olacaksınız
TOKİ dar gelirli aileler için kaçırılmayacak yeni konut projesini duyurdu. Kira öder gibi ev sahibi olma imkanı tanıyan TOKİ, 2+1 ve 3+1 daireleri uygun ödeme koşullarıyla kura yöntemiyle satacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), yeni bir konut projesi ile vatandaşlara ev sahibi olma fırsatı sunuyor. İstanbul, Bolu, Ankara ve Rize gibi farklı illerde bulunan 2+1 ve 3+1 daireler, uygun ödeme koşullarıyla kura yöntemiyle satışa çıkarılacak.
TOKİ, Rize Muradiye'de 178 adet konutluk bir proje başlattı. Bu proje kapsamında, 41 adet daire kura ile satışa sunulacak. En uygun fiyatlı dairenin peşinatı 491 bin 570 TL, aylık taksiti ise 12 bin 289 TL olarak belirlendi. 120 ay vadeli bu kampanya, dar gelirli vatandaşlar için önemli bir fırsat sunuyor.
Piyasa fiyatlarına göre daha uygun fiyatlarla konut sahibi olma imkanı sunan TOKİ'ye başvuru tarihleri 16 - 20 Aralık 2024 olarak açıklandı. Başvuru bedeli ise, 2 bin TL olarak belirlendi. Bahsedilen daireler için 26 Aralık'ta kura çekilecek. Sözleşme imzalanacak banka şubesi ise yine T.C. Ziraat Bankası AŞ. tüm şubeler olarak duyuruldu.
Taşınmazlar için asil hak sahipleri sözleşme imzalama tarihleri 06-10 Ocak 2025 olarak duyuruldu. Yedek hak sahipleri içinse 15-16 Ocak 2025. Bu noktada asil hak sahipleri sözleşme imzalama işlemlerini tamamladıktan sonra kalan konutlar için olduğu da aktarıldı.