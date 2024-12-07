TOKİ'den Kaçırılmayacak Fırsat: Kira Öder Gibi Ev Sahibi Olacaksınız

TOKİ, Rize Muradiye'de 178 adet konutluk bir proje başlattı. Bu proje kapsamında, 41 adet daire kura ile satışa sunulacak. En uygun fiyatlı dairenin peşinatı 491 bin 570 TL, aylık taksiti ise 12 bin 289 TL olarak belirlendi. 120 ay vadeli bu kampanya, dar gelirli vatandaşlar için önemli bir fırsat sunuyor.