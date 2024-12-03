TOKİ'den Dev Kampanya: 7 Bin TL Taksitle 3+1 Ev Satışı Başladı
TOKİ, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara özel kaçırılmayacak dev kampanyasını duyurdu. Yeni konut projesi kapsamında ayda 7 bin TL taksitle 3+1 ve 2+1 ev satışları başladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı olan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmaya devam ediyor. Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde hayata geçirilen yeni konut projesiyle, vatandaşlar uygun fiyatlarla ve uzun vadeli ödeme seçenekleriyle ev sahibi olma fırsatı bulacak.
TOKİ tarafından inşa edilen projede toplam 118 daire bulunuyor. Bu dairelerin 54'ü tamamlanarak satışa hazır hale getirildi. 2+1 ve 3+1 tiplerindeki daireler, farklı ihtiyaçlara cevap verecek şekilde tasarlandı.
KİRA ÖDER GİBİ EV SAHİBİ OLUNACAK
Kampanya, Bilecik, Elazığ, Gaziantep başta olmak üzere birçok ilde başlatılırken, vatandaşlar kira öder gibi ev sahibi olabilecek. Proje kapsamında daire sahibi olmak isteyen vatandaşlar, yüzde 10 peşinat ödeyerek kalan borcu 120 aya kadar vadeyle ödeyebilecekler.
PEŞİNAT BEDELİ BELLİ OLDU
Tunceli'deki TOKİ konutlarının fiyatları da belirlendi. En uygun daire için peşinat bedeli 155.790 TL olarak belirlenirken, aylık taksitler ise 7.789,50 TL'den başlıyor. Bu uygun fiyatlar, dar ve orta gelirli vatandaşların ev sahibi olma hayallerini gerçekleştirmelerine önemli bir katkı sağlayacak.
BAŞVURU İÇİN BUGÜN SON GÜN
TOKİ'nin bu yeni projesi, özellikle dar gelirli vatandaşların konut ihtiyacını karşılamaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Uygun fiyatlar, uzun vadeli ödeme seçenekleri ve kolay başvuru süreci, vatandaşların ev sahibi olma hayallerini gerçekleştirmelerine olanak tanıyor. Proje ile ilgili başvurular, 3 Aralık 2024 tarihine kadar kabul edilecek. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, belirtilen tarihe kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor.