TOKİ'den Dev Kampanya: 7 Bin TL Taksitle 3+1 Ev Satışı Başladı

BAŞVURU İÇİN BUGÜN SON GÜN

TOKİ'nin bu yeni projesi, özellikle dar gelirli vatandaşların konut ihtiyacını karşılamaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Uygun fiyatlar, uzun vadeli ödeme seçenekleri ve kolay başvuru süreci, vatandaşların ev sahibi olma hayallerini gerçekleştirmelerine olanak tanıyor. Proje ile ilgili başvurular, 3 Aralık 2024 tarihine kadar kabul edilecek. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, belirtilen tarihe kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor.