TOKİ'den 81 İlde Dev Konut Projesi: İşte Başvuru Şartları ve Ödeme Detayları
TOKİ, 81 ilde gerçekleştireceği sosyal konut projeleri için hazırlıklarını tamamlamak üzere. En az 250 bin konutun inşa edileceği projede başvurular, 2025 yılının sonunda alınmaya başlanacak. Uygun fiyatlı ve erişilebilir ödeme koşullarıyla dikkat çeken projeye ilişkin detaylar netleşiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, deprem konutlarının tamamlanmasının ardından sosyal konut seferberliğine ağırlık verileceğini belirtti. Yılmaz, "Deprem yükümüz azaldıkça sosyal konut üretimine daha fazla ağırlık vereceğiz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, düşük maliyetli, enerji verimli, dayanıklı ve fonksiyonel sosyal konut projeleri için hazırlıklarını sürdürüyor" dedi.
Projede, yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade imkanı sunulacak. Taksitlerin kiradan daha düşük, yaklaşık 10 bin TL civarında olması bekleniyor.
BAŞVURU ŞARTLARI
TOKİ'nin sosyal konut projelerine başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar için bazı kriterler belirlendi:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak: Başvuru yapacak kişilerin vatandaşlık şartını taşıması gerekiyor.
18 yaşını doldurmuş olmak: Başvuru sahiplerinin reşit olması şart.
Gelir sınırı: Hane halkının toplam aylık geliri, büyükşehirlerde 45.000 TL'yi, diğer illerde ise 40.000 TL'yi aşmamalı.
Konut sahibi olmamak: Başvuru sahibinin veya eşinin üzerine kayıtlı herhangi bir konut bulunmamalı ve daha önce TOKİ'den konut satın almamış olmalı.
İkamet şartı: Başvuru yapılan il veya ilçede en az 1 yıl ikamet edilmiş olmalı.
Yılmaz, sosyal konut projelerinin konut ve kira fiyatlarının kontrol altına alınmasında önemli bir adım olduğunu vurguladı. Bu projelerin, hem enflasyonun düşmesine hem de vatandaşların uygun fiyatlı evlere ulaşmasına katkı sağlaması bekleniyor.
Başvurular, 2025 yılının sonunda alınmaya başlanacak. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, konut inşaatlarına hızla geçilecek ve projeler kısa sürede tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilecek.