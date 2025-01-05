TOKİ'den 81 İlde Dev Konut Projesi: İşte Başvuru Şartları ve Ödeme Detayları

Konut sahibi olmamak: Başvuru sahibinin veya eşinin üzerine kayıtlı herhangi bir konut bulunmamalı ve daha önce TOKİ'den konut satın almamış olmalı.

İkamet şartı: Başvuru yapılan il veya ilçede en az 1 yıl ikamet edilmiş olmalı.