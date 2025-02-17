TOKİ'den 81 İlde Dev Fırsat! 250 Bin Konut Başvuruları Başladı

İLK EVİM PROJESİ DE DEVAM EDİYOR

250 bin sosyal konut projesinin yanı sıra, İlk Evim Projesi de devam ediyor. Ekim 2024 itibarıyla bu proje kapsamında 88 bin 743 konutun ihalesi tamamlandı ve 24 bin 343 konutun hak sahipleri belirlendi. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Asrın felaketi sonrası öncelikli gündemimiz hep 11 şehrimiz oldu. İlk Evim İlk İş Yerim projemizde biraz yavaşladık ama hiç durmadık" ifadelerini kullandı.