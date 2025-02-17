TOKİ'den 81 İlde Dev Fırsat! 250 Bin Konut Başvuruları Başladı
2025 yılı için planlanan TOKİ 250 bin sosyal konut projesi kapsamında başvuru süreci başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen proje, dar gelirli vatandaşları uygun fiyatlarla ev sahibi yapmayı hedefliyor. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak olup, vatandaşlar başvuru şartları ve detaylarını yakından takip ediyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olarak nitelendirilen "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında ihaleler başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, proje ile ilgili yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesinde verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirirken, Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesiyle dar gelirli vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturmak için yeni takvimimizi oluşturduk. İlk ihalesini de bugün gerçekleştirdik" dedi.
HAZİRANDA TAMAMLANIYOR
İhalelerin Kütahya’nın Altıntaş İlçesi’ndeki konutlarla başladığını belirten Bakan Kurum, sürecin Haziran 2025'te tamamlanacağını duyurdu. Proje kapsamında yerel ve yatay mimariye uygun, çevre dostu konutlar inşa edilecek ve yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
TOKİ 250 bin sosyal konut başvuruları, dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı hedefliyor. Proje, 81 ilde uygulanacak ve konutlar sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle inşa edilecek. Başvurular e-Devlet üzerinden alınacak ve başvuru şartları arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, 18 yaşını doldurmuş olma ve hane halkı gelirinin belirli bir limitin altında olması gibi kriterler yer alıyor.
İLK EVİM PROJESİ DE DEVAM EDİYOR
250 bin sosyal konut projesinin yanı sıra, İlk Evim Projesi de devam ediyor. Ekim 2024 itibarıyla bu proje kapsamında 88 bin 743 konutun ihalesi tamamlandı ve 24 bin 343 konutun hak sahipleri belirlendi. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Asrın felaketi sonrası öncelikli gündemimiz hep 11 şehrimiz oldu. İlk Evim İlk İş Yerim projemizde biraz yavaşladık ama hiç durmadık" ifadelerini kullandı.
İHALE TARİHLERİ AÇIKLANDI
250 bin sosyal konut projesi kapsamında tüm konutların ihale tarihleri belirlendi. Proje, çevre dostu malzemelerle inşa edilen, enerji verimli konutlarla dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmaya devam edecek. TOKİ’den yapılan açıklamaya göre, projede sıfır atık uyumlu yapılar ve yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak.
Başvuruların başlamasıyla birlikte vatandaşlar, e-Devlet üzerinden gerekli belgelerle başvurularını gerçekleştirebilecek. Başvuru süreci ve şartlarıyla ilgili detaylar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılacak duyurularla netleşecek.