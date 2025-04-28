TOKİ'den 43 İlde Dev Arsa Satışı! Bu Kampanyayı Kaçıran Pişman Olur

Açık artırmalar, Ankara İlkbank Macunköy Sosyal Tesisleri ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda düzenlenecek. Dileyen katılımcılar, internet üzerinden de teklif verebilecek. İnternetten katılım için başvurular ihale tarihinden bir iş günü öncesine kadar yapılabilecek.