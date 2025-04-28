TOKİ'den 43 İlde Dev Arsa Satışı! Bu Kampanyayı Kaçıran Pişman Olur
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 43 ilde toplam 383 adet arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunacağını açıkladı. İhaleler, 7-8 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Satışa çıkarılacak arsalar İstanbul, Kocaeli, Bursa, Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Adana, Mersin, Elazığ, Gaziantep, Tekirdağ, Van, Kütahya, Yozgat, Bitlis, Ankara, Erzurum, Muş, Kars, Ağrı, Iğdır, Samsun, Amasya, Uşak, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya, Aksaray, Manisa, Eskişehir, Tunceli, Denizli, Yalova, Şırnak, Bingöl, Mardin, Niğde, Trabzon, Gümüşhane, Kayseri ve Konya illerinde yer alıyor.
Açık artırmalar, Ankara İlkbank Macunköy Sosyal Tesisleri ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda düzenlenecek. Dileyen katılımcılar, internet üzerinden de teklif verebilecek. İnternetten katılım için başvurular ihale tarihinden bir iş günü öncesine kadar yapılabilecek.
KATILIM İÇİN TEMİNAT BEDELİ ŞARTI
Açık artırmalara katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.’nin banka hesabına belirlenen teminat bedellerini yatırmaları gerekiyor. Teminat bedelleri, arsaların muhammen bedellerine göre farklılık gösteriyor.
Belirlenen teminatlar şöyle:
Muhammen bedeli 150.000 TL’ye kadar olanlar için 7.000 TL,
150.001 TL ile 1.000.000 TL arasındaki arsalar için 45.000 TL,
1.000.001 TL ile 6.000.000 TL arasındaki arsalar için 245.000 TL,
6.000.001 TL ile 38.000.000 TL arasındaki arsalar için 1.500.000 TL,
38.000.001 TL ile 250.000.000 TL arasındaki arsalar için 9.000.000 TL,
250.000.001 TL ve üzerindeki arsalar için ise 50.000.000 TL.
PEŞİN ALIMLARDA YÜZDE 20 İNDİRİM UYGULANACAK
Açık artırmada arsayı kazanan alıcılar, bedelin yüzde 25'ini peşin ödeyip kalan kısmı 24 ay vadeyle tamamlayabilecek. Ayrıca, taşınmaz bedelinin tamamını peşin ödemek isteyenlere yüzde 20 oranında indirim sağlanacak. Böylece vatandaşlara daha avantajlı koşullarda mülk sahibi olma imkânı sunulacak.