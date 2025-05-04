TOKİ'den 357 Gayrimenkul Satışı: İşte Başvuru Tarihleri
TOKİ, 53 ilde toplam 357 gayrimenkulü açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıyor. Satışa sunulacak gayrimenkuller iş yeri ve konutlardan oluşacak. Alıcılar, açık artırmaya fiziki olarak İstanbul ve Ankara’da katılabileceği gibi çevrim içi teklif verme imkânına da sahip olacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Gayrimenkul satışları, 14 ve 15 Mayıs 2025 tarihlerinde saat 10.30’da gerçekleştirilecek. Müzayedeler İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu (Küçükçekmece) ve Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi (Çankaya) adreslerinde yapılacak.
SATIŞA SUNULACAK GAYRİMENKULLERİN BULUNDUĞU İLLER
Satış kapsamındaki gayrimenkuller şu illerde yer alıyor: Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Antalya, Konya, Karaman, Aksaray, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir,
Ankara, Kırıkkale, Çorum, Bolu, Eskişehir, Amasya, Samsun, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Erzincan, Erzurum, Muş, Bitlis, Van, Kars, Diyarbakır, Tunceli, Adana, Osmaniye, Mersin, Gaziantep, Şanlıurfa, Niğde ve Bartın.
KATILIM ŞARTLARI VE TEMİNAT BEDELİ
Açık artırmaya katılmak isteyenlerin en az 50 bin TL katılım teminatı ödemesi gerekiyor. Bu bedel, teklif vermeye hak kazanmak için şart koşuluyor.
ÖDEME SEÇENEKLERİ NASIL OLACAK?
Satışı yapılacak konutlar için yüzde 25 peşinat ve 72 ay vade imkânı sunulacak. İş yerleri için ise yüzde 15 peşinat ve 60 ay vade seçeneği sağlanacak.