TOKİ'den 35 İlde Dev Arsa Satışı: Tarih ve Detaylar Netleşti
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), ülke genelinde 35 ilde toplam 297 arsanın satışa çıkarılacağını duyurdu.
Kaynak: Gerçek Gündem
İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerin de dahil olduğu bu satışlar, açık artırma yöntemiyle iki gün sürecek. "TOKİ arsa satışı ne zaman, hangi illerde yapılacak?" soruları, arsa veya konut sahibi olmayı planlayan vatandaşların gündeminde. Ödeme planı ve başvuru şartlarına dair detaylar ise merak konusu.
TARİH NETLEŞTİ
TOKİ’nin açıklamasına göre, arsa almak isteyenler yüzde 25 peşinat ödeyerek, geri kalan tutarı 48 ay vadeli taksitlerle ödeyebilecek. Arsa satışları 30-31 Ekim tarihlerinde, saat 10.30’da başlayacak. Açık artırma, İstanbul Küçükçekmece’deki TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu ve Ankara’daki Bilkent Otel ve Konferans Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Katılımcılar, çevrim içi platform üzerinden de ihaleye dahil olabilecekler.
297 ARSA SATIŞI HANGİ İLLERDE OLACAK?
Satışa sunulacak arsalar, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Adana, Mersin, Şanlıurfa, Ankara, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Sakarya, Yalova, Eskişehir, Gaziantep, Elazığ, Afyonkarahisar, Konya, Denizli, Kayseri, Çorum, Aksaray, Çankırı, Amasya, Erzurum, Ağrı, Ardahan, Muş, Malatya, Artvin, Bitlis ve Düzce gibi illerde yer alıyor.
Ödeme planı, yüzde 25 peşin ödeme ve 48 aya kadar vade imkanı sunarken, arsaların konum ve fiyat detayları da alıcıların ilgisini çekiyor. Başvuru şartları ve sürece dair diğer bilgiler, konut veya arsa sahibi olmak isteyenlerin yoğun takibinde.