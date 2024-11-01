TOKİ'den 35 İlde Dev Arsa Satışı: Tarih ve Detaylar Netleşti

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerin de dahil olduğu bu satışlar, açık artırma yöntemiyle iki gün sürecek. "TOKİ arsa satışı ne zaman, hangi illerde yapılacak?" soruları, arsa veya konut sahibi olmayı planlayan vatandaşların gündeminde. Ödeme planı ve başvuru şartlarına dair detaylar ise merak konusu.