TOKİ'den 35 İlde Dev Arsa Satışı: Net Tarih Verildi

ARSA SATIŞLARININ DETAYLARI VE ÖDEME PLANI

Toplam 2 milyon 825 bin 559 metrekare büyüklüğündeki arsaların muhammen bedeli 13 milyar 291 milyon 500 bin 471 lira olarak belirlendi. TOKİ, bu arsalar için yüzde 25 peşinat ve 48 aya kadar vadeli bir ödeme planı sunuyor. Satışla ilgilenenler, çevrim içi katılım seçeneği ile de açık artırmaya dahil olabilecekler.