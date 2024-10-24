TOKİ'den 35 İlde Dev Arsa Satışı: Net Tarih Verildi
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 35 ilde toplam 297 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
İki gün sürecek olan açık artırmalar, 30-31 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. Satışa, yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade seçeneği ile katılmak mümkün olacak. Katılımcılar, İstanbul ve Ankara'da düzenlenecek müzayedelere çevrim içi olarak da katılabilecekler.
AÇIK ARTIRMA HANGİ İLLERDE YAPILACAK?
TOKİ’nin satışa sunduğu arsalar; İstanbul, İzmir, Ankara, Muğla, Antalya, Adana, Bursa, Gaziantep, Erzurum, Şanlıurfa gibi birçok büyük şehrin yanı sıra toplamda 35 ili kapsıyor. Bu kapsamda, arsa satışı TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu (Küçükçekmece/İstanbul) ve Bilkent Otel ve Konferans Merkezi'nde (Çankaya/Ankara) gerçekleşecek.
ARSA SATIŞLARININ DETAYLARI VE ÖDEME PLANI
Toplam 2 milyon 825 bin 559 metrekare büyüklüğündeki arsaların muhammen bedeli 13 milyar 291 milyon 500 bin 471 lira olarak belirlendi. TOKİ, bu arsalar için yüzde 25 peşinat ve 48 aya kadar vadeli bir ödeme planı sunuyor. Satışla ilgilenenler, çevrim içi katılım seçeneği ile de açık artırmaya dahil olabilecekler.
SATIŞ YAPILACAK İLLER HANGİLERİ?
TOKİ’nin satışa sunduğu arsalar arasında Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Adana, Mersin, Ankara, Kocaeli, Bursa, Sakarya, Eskişehir, Gaziantep, Elazığ, Afyonkarahisar, Konya, Denizli, Kayseri, Çorum, Erzurum, Malatya, Ardahan gibi birçok il yer alıyor.