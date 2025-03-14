TOKİ'den 33 İlde Büyük Kampanya! Resmen Açıklandı, Duyan Kapış Kapış Alacak
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 33 ilde bulunan 454 iş yerini açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracağını duyurdu. İhaleler, 18-19 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek ve iş yerleri yeni sahiplerini bulacak.
Kaynak: Haber Merkezi
TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, ihaleler 18 Mart Pazartesi günü saat 10.30'da başlayacak ve iki gün boyunca devam edecek. Açık artırmalar, Ankara Bilkent Otel Konferans Merkezi ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda düzenlenecek. Ayrıca, internet üzerinden emlakmuzayede adresi üzerinden de teklif verilebilecek. İnternet katılımı başvuruları, ihalelerden bir iş günü önce sona erecek.
SATIŞA ÇIKACAK İLLER HANGİLERİ?
TOKİ'nin iş yeri satışı yapacağı 33 il şu şekilde sıralandı:
Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Bartın, Bingöl, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kırklareli, Konya, Manisa, Mardin, Malatya, Muğla, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak ve Yalova.
ÖDEME VE KATILIM KOŞULLARI
TOKİ'nin düzenleyeceği ihalelerde, iş yerlerine %15 peşinat ve 60 ay vade imkanıyla sahip olunabilecek. Bu esnek ödeme seçenekleri, alıcılar için cazip bir fırsat sunuyor.
TOKİ, 33 ildeki 454 iş yerini satışa çıkararak yatırımcılar ve girişimciler için önemli bir fırsat sunuyor. İhaleler, hem fiziki olarak Ankara ve İstanbul'daki merkezlerde hem de internet üzerinden gerçekleştirilecek. İş yerlerine %15 peşinat ve 60 ay vade imkanıyla sahip olma fırsatı, katılımcılar için kolaylık sağlıyor. İlgilenenlerin, başvurularını zamanında yapmaları ve ihalelere katılım koşullarını dikkate almaları gerekiyor.