TOKİ'den 33 İlde Büyük Kampanya! Resmen Açıklandı, Duyan Kapış Kapış Alacak

TOKİ, 33 ildeki 454 iş yerini satışa çıkararak yatırımcılar ve girişimciler için önemli bir fırsat sunuyor. İhaleler, hem fiziki olarak Ankara ve İstanbul'daki merkezlerde hem de internet üzerinden gerçekleştirilecek. İş yerlerine %15 peşinat ve 60 ay vade imkanıyla sahip olma fırsatı, katılımcılar için kolaylık sağlıyor. İlgilenenlerin, başvurularını zamanında yapmaları ve ihalelere katılım koşullarını dikkate almaları gerekiyor.