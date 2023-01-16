TOKİ'de kura listesine bir il daha eklendi

TOKİ, kura çekimlerine devam ediyor. TOKİ, Mersin'de yapılan kura çekimlerinin yarın da devam edeceğini açıklarken haftalık takvime bir il daha ekledi.

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TOKİ'de kura listesine bir il daha eklendi - Resim: 1

'İlk evim, ilk iş yerim' projesi için gözler TOKİ'de. Kura çekimleri devam ederken TOKİ haftalık takvimine Sakarya ilini de ekledi.

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TOKİ'de kura listesine bir il daha eklendi - Resim: 2

Yarın Sakarya'da 900 konut için kura çekimleri yapılacak. Kura çekimleri Serdivan Spor Salonu'nda gerçekleşecek. Sakarya'da konutların yapılacağı bölgeler ve sayıları şöyle:

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TOKİ'de kura listesine bir il daha eklendi - Resim: 3

Arifiye: 120 

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TOKİ'de kura listesine bir il daha eklendi - Resim: 4

Ferizli: 250 

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