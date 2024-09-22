TOKİ İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 25 ilde sudan ucuza arsa satacak! 6 ayda bir ödenecek

AÇIK ARTTIRMA TARİHİ BELLİ OLDU

Toplam muhammen bedeli 18 milyar 204 milyon 420 bin 164 lira olan 390 arsanın açık artırması, 2 ve 3 Ekim tarihlerinde saat 10.30’da gerçekleştirilecek. Bu oturumlar, Ankara’daki Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak.