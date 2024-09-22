TOKİ İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 25 ilde sudan ucuza arsa satacak! 6 ayda bir ödenecek
Kira öder gibi arsa sahibi olmak isteyenlere büyük fırsat! TOKİ, İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 25 ilde sudan ucuza arsa satacak.
Kaynak: Haber Merkezi
TOKİ, 25 ilde toplam 390 arsa satışı gerçekleştirecek. Başvuru süreci devam eden bu arsalar için alıcılar, %25 peşinat ile 48 ay vade imkanı sunuluyor. Ayrıca, 6 ayda bir ödeme yaparak da arsaların sahibi olma fırsatı bulunuyor.
25 İLDE SUDAN UCUZA ARSA SATIŞI
İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Antalya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ, Kayseri, Konya, Malatya, Mersin, Elazığ, Şanlıurfa, Denizli, Diyarbakır, Amasya, Batman, Bitlis, Gaziantep, Hatay, Kırşehir, Mardin ve Van'da yer alan arsalar, konut, ticaret, sanayi, plansız alanlar ve sosyal-kültürel tesis gibi çeşitli niteliklere sahip.
AÇIK ARTTIRMA TARİHİ BELLİ OLDU
Toplam muhammen bedeli 18 milyar 204 milyon 420 bin 164 lira olan 390 arsanın açık artırması, 2 ve 3 Ekim tarihlerinde saat 10.30’da gerçekleştirilecek. Bu oturumlar, Ankara’daki Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak.
KİRA ÖDER GİBİ ARSA SAHİBİ OLUN
Alıcılar, konut, ticaret, sanayi, plansız arsalar, sosyal-kültürel tesis alanları ve akaryakıt istasyonlarına sahip olmak için %25 peşinat ve 48 ay vade seçeneğinden yararlanabilecek.
Satışa sunulan arsalar arasında Ankara Etimesgut'ta ticaret ve konut alanları, Eskişehir’de akaryakıt istasyonu için ayrılmış alanlar, İstanbul’da ise konut ve rekreasyon alanları yer alıyor