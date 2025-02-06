TOKİ Altın Değerinde Arsa Satışını Duyurdu: Fırsat Sadece 3 Gün Sürecek

ARSA SATIŞINDA ÖDEME KOLAYLIKLARI

Ekonomide Haber sitesinde yer alan habere göre, TOKİ, arsa alacak yatırımcılara iki farklı ödeme planı sunuyor: Yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade seçeneği ya da yüzde 40 peşinat ve 36 ay vade seçeneği ile ödeme yapılabilecek. Ayrıca, peşin alımlarda yüzde 15 indirim uygulanacak.