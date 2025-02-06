TOKİ Altın Değerinde Arsa Satışını Duyurdu: Fırsat Sadece 3 Gün Sürecek
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), arsa yatırımcıları için yeni bir fırsat sunuyor. TOKİ, 19 Şubat 2025 tarihinde başlayacak ve yalnızca 3 gün sürecek arsa satışlarında, yüzde 15 indirim uygulayarak önemli bir kampanya başlatıyor. Arsalar, açık artırma yöntemiyle satışa sunulacak.
Kaynak: ekonomidehaber.com.tr
TOKİ tarafından satışa çıkarılacak arsalar, konut, ticaret, turizm, tarım, hayvancılık, sağlık, eğitim, sanayi, sosyal kültürel tesis alanları gibi çeşitli alanlarda yatırım yapma imkanı sunuyor. Katılımcılar, bu arsaları hem ticari hem de sosyal alanlarda kullanabilecekler.
ARSA SATIŞINDA ÖDEME KOLAYLIKLARI
Ekonomide Haber sitesinde yer alan habere göre, TOKİ, arsa alacak yatırımcılara iki farklı ödeme planı sunuyor: Yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade seçeneği ya da yüzde 40 peşinat ve 36 ay vade seçeneği ile ödeme yapılabilecek. Ayrıca, peşin alımlarda yüzde 15 indirim uygulanacak.
KATILIM TEMİNAT BEDELİ
Açık artırmaya katılacak olanlar, belirli teminat bedelleri ödemek zorunda olacak. Teminat bedelleri, arsaların muhammen bedeline göre değişiyor:
0 - 2.500.000 TL arası: 100.000 TL
2.500.0001 - 10.000.000 TL arası: 500.000 TL
10.000.001 - 25.000.000 TL arası: 2.000.000 TL
25.000.001 - 50.000.000 TL arası: 3.000.000 TL
50.000.001 TL ve üzeri: 5.000.000 TL
ARSA SATIŞI İÇİN AÇIK ARTIRMA TAKVİMİ
19 Şubat 2025: Diyarbakır, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Adana, Mersin, Elazığ, Malatya, Aksaray, Hatay ve Kahramanmaraş illeri.
20 Şubat 2025: Bitlis, Van, Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Denizli, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir ve Yalova illeri.
21 Şubat 2025: Mardin, Şanlıurfa, Edirne, Bilecik, Konya, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Gaziantep, Erzincan, Erzurum, Çorum, Karabük, Burdur, Isparta, Düzce, Bayburt, Giresun, Amasya, Çankırı, Ağrı ve Batman illeri.