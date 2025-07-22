TOKİ 56 İlde Satışa Başladı: İstanbul ve Ankara’da Arsa Kapma Yarışı Başlıyor

ARSALAR HANGİ İLLERDE?

5 Ağustos 2025- Lot 001-324:

Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Yalova, Yozgat.

6 Ağustos 2025- Lot 325-642:

Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Bingöl, Bitlis, Düzce, Erzincan, Eskişehir, Gümüşhane, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Sivas, Şırnak, Trabzon, Van.

KATILIM İÇİN TEMİNAT TUTARI NE KADAR?

Arsa bedeline göre değişen katılım teminatları 10 bin TL’den başlayarak 21 milyon 600 bin TL’ye kadar çıkıyor. Teminatlar, satışa konu arsanın muhammen bedeline göre belirleniyor.