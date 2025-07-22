TOKİ 56 İlde Satışa Başladı: İstanbul ve Ankara’da Arsa Kapma Yarışı Başlıyor
Arsa sahibi olmak isteyenler için kaçırılmayacak fırsat! TOKİ, 56 ilde 642 arsayı satışa çıkarıyor. Yüzde 25 peşinat ve 24 ay vadeli ödeme planı sunulan satışlarda, peşin ödeyenlere yüzde 20 indirim uygulanacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde 56 ilde bulunan toplam 642 arsayı satışa çıkarıyor. 5-6 Ağustos 2025 tarihlerinde düzenlenecek açık artırmalara hem fiziksel hem de çevrim içi olarak katılım sağlanabilecek. Yüzde 25 peşinatla başlayan satışlarda 24 ay vade imkanı sunulurken, peşin ödemelerde yüzde 20 indirim uygulanacak.
SATIŞLAR İSTANBUL VE ANKARA’DA GERÇEKLEŞECEK
Müzayedeler, TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu (Küçükçekmece) ile İlkbank Sosyal Tesisleri (Macunköy/Yenimahalle/Ankara) adreslerinde saat 10.30’da yapılacak.
ARSALAR HANGİ İLLERDE?
5 Ağustos 2025- Lot 001-324:
Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Yalova, Yozgat.
6 Ağustos 2025- Lot 325-642:
Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Bingöl, Bitlis, Düzce, Erzincan, Eskişehir, Gümüşhane, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Sivas, Şırnak, Trabzon, Van.
KATILIM İÇİN TEMİNAT TUTARI NE KADAR?
Arsa bedeline göre değişen katılım teminatları 10 bin TL’den başlayarak 21 milyon 600 bin TL’ye kadar çıkıyor. Teminatlar, satışa konu arsanın muhammen bedeline göre belirleniyor.
YÜZDE 20 İNDİRİM UYGULANACAK
Satın almak isteyenler yüzde 25 peşinatla 24 ay vadeli ödeme planını tercih edebilirken, peşin ödemeyi seçenlere yüzde 20 oranında indirim uygulanacak.
ÇEVRİM İÇİ TEKLİF VERECEKLER İÇİN UYARILAR
Şartnameler mavi kalemle, elle eksiksiz doldurulmalı.
Her sayfa imzalanmalı ve "Okudum, anladım" notu düşülmeli.
Şirketler için her sayfaya kaşe ve yetkili imzası eklenmeli.
Tüm belgeler eksiksiz ve okunaklı şekilde taranmalı, maksimum 10 MB’lık tek dosya halinde gönderilmeli.
Açıklama kısmına sadece ad-soyad yazılarak dekont düzenlenmeli.