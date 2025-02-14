TOKİ 50 İl için Harekete Geçti! Dev Arsa Satışları İçin Düğmeye Basıldı
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 50 ilde bulunan toplam 834 arsayı satışa çıkarıyor. 5 milyon 583 bin 278 metrekare büyüklüğündeki arsalar için alıcılara esnek ödeme seçenekleri sunuluyor. Müzayede, 19-20-21 Şubat tarihlerinde Ankara ve İstanbul'da düzenlenecek. İşte satışa çıkarılacak arsaların bulunduğu iller ve ödeme planına ilişkin tüm detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
TOKİ'nin 834 arsayı satışa çıkaracağı müzayede, 19-20-21 Şubat tarihlerinde saat 10.30'da başlayacak. Müzayedeye, Ankara ve İstanbul'daki merkezlerden veya çevrim içi olarak katılım sağlanabilecek. Müzayede adresleri şöyle:
İstanbul: TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu, Küçükçekmece/İstanbul
Ankara: Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, Çankaya/Ankara
SATIŞA ÇIKARILACAK ARSALAR HANGİ İLLERDE YER ALIYOR?
TOKİ'nin satışa çıkaracağı arsalar, Türkiye'nin 50 farklı ilinde bulunuyor. Arsaların yer aldığı iller şunlar:
Diyarbakır, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Adana, Mersin, Elazığ, Malatya, Aksaray, Hatay, Kahramanmaraş, Bitlis, Van, Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Denizli, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Mardin, Şanlıurfa, Edirne, Bilecik, Konya, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Gaziantep, Erzincan, Erzurum, Çorum, Karabük, Burdur, Isparta, Düzce, Bayburt, Giresun, Amasya, Çankırı, Ağrı, Batman.
PEŞİNAT VE VADE SEÇENEKLERİ
TOKİ, arsa satışlarında alıcılara iki farklı ödeme planı sunuyor. İşte detaylar:
Yüzde 25 Peşinat - 48 Ay Vade:
ÜFE oranı 6 aylık dönem için en fazla yüzde 12,5 olarak uygulanacak.
Yıllık ÜFE artış oranı en fazla yüzde 25 ile sınırlı olacak.
Yüzde 40 Peşinat - 36 Ay Vade:
ÜFE oranı 6 aylık dönem için en fazla yüzde 7,5 olarak uygulanacak.
Yıllık ÜFE artış oranı en fazla yüzde 15 ile sınırlı olacak.
Ayrıca, vadeli satışlarda peşin ödeme yapan alıcılara yüzde 15 indirim uygulanacak.
TOKİ ARSA SATIŞINA KİMLER KATILABİLİR?
Müzayedeye katılmak isteyenler, belirtilen tarihlerde Ankara veya İstanbul'daki merkezlere bizzat başvurabileceği gibi, çevrim içi olarak da teklif verebilecek. Müzayede sonucunda arsalar, en yüksek teklifi veren alıcılara tahsis edilecek.
TOKİ'DEN YATIRIMCILARA BÜYÜK FIRSAT
TOKİ'nin bu geniş kapsamlı arsa satışı, yatırımcılar ve arsa almak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. Özellikle esnek ödeme seçenekleri ve peşin ödemede sağlanan indirimler, alıcılar için cazip koşullar sağlıyor. İlgilenenlerin, müzayede tarihlerini ve katılım koşullarını dikkate alarak hazırlık yapmaları gerekiyor.