TOKİ 50 İl için Harekete Geçti! Dev Arsa Satışları İçin Düğmeye Basıldı

TOKİ'DEN YATIRIMCILARA BÜYÜK FIRSAT

TOKİ'nin bu geniş kapsamlı arsa satışı, yatırımcılar ve arsa almak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. Özellikle esnek ödeme seçenekleri ve peşin ödemede sağlanan indirimler, alıcılar için cazip koşullar sağlıyor. İlgilenenlerin, müzayede tarihlerini ve katılım koşullarını dikkate alarak hazırlık yapmaları gerekiyor.