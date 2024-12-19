TOKİ 415 Konut ve 63 İş Yeri Satışı Yapacak: Başvuru Tarihleri ve Satış Yapılacak İller Açıklandı
TOKİ, Ankara, Diyarbakır, Konya, Mersin, Samsun ve Trabzon illerinde toplam 415 konut ve 63 iş yeri satışa çıkarıyor. İki gün sürecek açık artırmaya hem gerçek hem de tüzel kişiler katılabilecek. Ayrıca, müzayedeye çevrim içi olarak da katılım sağlanabilecek. Peki, TOKİ'nin bu satışları ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...
Kaynak: Haber Merkezi
TOKİ, 415 konut ve 63 iş yerini satışa sunuyor. Ankara, Diyarbakır, Konya, Mersin, Samsun ve Trabzon'da bulunan bu taşınmazlar, iki gün sürecek açık artırmada alıcılarla buluşacak.
Peki, TOKİ'nin taşınmaz satışları ne zaman ve nerede gerçekleşecek? Ödeme koşulları nasıl olacak? İşte tüm detaylar...
TOKİ 415 KONUT VE 63 İŞ YERİ SATIŞI NE ZAMAN YAPILACAK?
Açık artırma, 26-27 Aralık 2024 tarihlerinde saat 10.30'da gerçekleştirilecek.
TOKİ KONUT VE İŞ YERİ SATIŞI NEREDE YAPILACAK?
Satışlar, Ankara ve İstanbul'da düzenlenecek.
Satış yerleri:
İstanbul: TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu, Küçükçekmece
Ankara: Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, Çankaya
Açık artırmaya çevrim içi katılım da mümkün olacak.
ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?
Katılımcılar, satılacak taşınmazları yüzde 25 peşin ödeme ve 60 ay vade seçeneğiyle satın alabilecek.