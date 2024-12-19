TOKİ 415 Konut ve 63 İş Yeri Satışı Yapacak: Başvuru Tarihleri ve Satış Yapılacak İller Açıklandı

TOKİ, 415 konut ve 63 iş yerini satışa sunuyor. Ankara, Diyarbakır, Konya, Mersin, Samsun ve Trabzon'da bulunan bu taşınmazlar, iki gün sürecek açık artırmada alıcılarla buluşacak.

Peki, TOKİ'nin taşınmaz satışları ne zaman ve nerede gerçekleşecek? Ödeme koşulları nasıl olacak? İşte tüm detaylar...