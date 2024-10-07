Tokat'ta Hasat Tarlada Kaldı! 500 Ton Ürünü Bedava Dağıttı

Cihan Aydın, “Toplamda 65 dekar alanda soğan üretimi yaptık. Bu alan sadece tek bir tarla değil, dört farklı tarlada ekim gerçekleştirdik. Ancak Türkiye genelindeki pazar sıkıntısı nedeniyle ürünlerimizi satamadık. Yeni sezon için tarla hazırlığı yapmamız gerektiği için de soğanların toprağa karışmasını istemedik. Vatandaşlar gelip ihtiyaçlarını karşılasınlar” şeklinde konuştu.