Tokat'ta Hasat Tarlada Kaldı! 500 Ton Ürünü Bedava Dağıttı
Tokat’ın Erbaa ilçesinde soğan hasadında büyük bir sorun yaşandı. Hasat zamanı gelen 65 dönüm tarladaki yaklaşık 500 ton soğan, düşük fiyatlar nedeniyle alıcı bulamayınca üretici tarafından bedelsiz olarak dağıtıldı.
Kaynak: İHA
Erbaa’da soğan hasadına başlayan çiftçi Cihan Aydın, artan maliyetler ve pazar sıkıntısı nedeniyle ürünlerinin para etmediğini belirterek, 65 dönüm arazide ürettiği soğanları halka ücretsiz sundu.
Cihan Aydın, “Toplamda 65 dekar alanda soğan üretimi yaptık. Bu alan sadece tek bir tarla değil, dört farklı tarlada ekim gerçekleştirdik. Ancak Türkiye genelindeki pazar sıkıntısı nedeniyle ürünlerimizi satamadık. Yeni sezon için tarla hazırlığı yapmamız gerektiği için de soğanların toprağa karışmasını istemedik. Vatandaşlar gelip ihtiyaçlarını karşılasınlar” şeklinde konuştu.