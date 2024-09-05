Togg'un Tedarikçisinden Beklenmedik Adım: Çelik Devi Konkordato İlan Etti
Türkiye’nin önde gelen çelik tedarikçilerinden Değişim Çelik, yaşanan ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato ilan etti. Özellikle 2019 yılındaki küresel salgının ardından derinleşen ekonomik krizler, pek çok sektörü olumsuz etkilerken, birçok işletme bu zor sürece dayanmakta güçlük çekiyor.
Artan personel giderleri ve maliyetler karşısında ayakta kalmakta zorlanan Değişim Çelik, İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurarak 28 Ağustos tarihinde 3 aylık geçici mühlet aldı.
Mahkeme, bu süreçte şirketin mali yapısını denetlemek ve iyileştirmek amacıyla 3 konkordato komiseri görevlendirdi.
Değişim Çelik'in konkordato ilanı, Türkiye'de son dönemde yaşanan ekonomik dalgalanmalar ve artan maliyetlerin işletmeler üzerindeki baskısını bir kez daha gözler önüne seriyor.
konkordatotakip.com’da yer alan bilgiye göre, konuya ilişkin esas kararda şu ifadeler kullanıldı:
“İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 724982-0 sicil nosunda kayıtlı olan “Hadımköy Mahallesi Mustafa İnan Cad. – Sit. – Apt.No: 19/1Arnavutköy/istanbul” merkez adresli talep eden Çağdaş Cnc Ve Kalıp Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, 731964-0 sicil nosunda kayıtlı olan “Hadımköy Mahallesi Mustafa İnan Cad. – Sit. – Apt. No: 19/1Arnavutköy/istanbul” adresli talep eden Dç Değişim Çelik Ve Isıl İşlem Limited Şirketi, 29***90 T.C. Kimlik Numaralı “çiftalan Mah. Akçaağaç Sk. No:4 İç Kapı No:1 Eyüp/istanbul” adresli talep eden Esma Yıldız ve29***56 T.C. Kimlik Numaralı “cumhuriyet Mah. İncirli Dede Cad. No:8 İç Kapı No:726 Şişli/istanbul” adresli talep eden Recep Yıldız hakkında 28.08.2024 günü saat 10.45 tarihi itibariyle 3 AYLIK GEÇİCİ MÜHLET VERİLMESİNE, karar verilmiş olup, konkordato komiseri olarak Mali Müşavir/bağımsız Denetçi Prf. Dr. Hakan Taştan, Mali Müşavir/bağımsız Denetçi Gülnur Türkiş, Hukukçu Doç. Dr. Murat Oruç’un atanmasına karar verilmiştir. Geçici mühlet kararının İİK 288 maddesi gereğince ilânı gerekmektedir. Bu kapsamda;
Konkordato davasına itiraz eden alacaklıların İcra İflas Kanunu’nun 288. maddesi gereğince ilândan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile mahkememize müracaat ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürerek konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususu ilanen tebliğ olunur.”