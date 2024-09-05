Togg'un Tedarikçisinden Beklenmedik Adım: Çelik Devi Konkordato İlan Etti

“İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 724982-0 sicil nosunda kayıtlı olan “Hadımköy Mahallesi Mustafa İnan Cad. – Sit. – Apt.No: 19/1Arnavutköy/istanbul” merkez adresli talep eden Çağdaş Cnc Ve Kalıp Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, 731964-0 sicil nosunda kayıtlı olan “Hadımköy Mahallesi Mustafa İnan Cad. – Sit. – Apt. No: 19/1Arnavutköy/istanbul” adresli talep eden Dç Değişim Çelik Ve Isıl İşlem Limited Şirketi, 29***90 T.C. Kimlik Numaralı “çiftalan Mah. Akçaağaç Sk. No:4 İç Kapı No:1 Eyüp/istanbul” adresli talep eden Esma Yıldız ve29***56 T.C. Kimlik Numaralı “cumhuriyet Mah. İncirli Dede Cad. No:8 İç Kapı No:726 Şişli/istanbul” adresli talep eden Recep Yıldız hakkında 28.08.2024 günü saat 10.45 tarihi itibariyle 3 AYLIK GEÇİCİ MÜHLET VERİLMESİNE, karar verilmiş olup, konkordato komiseri olarak Mali Müşavir/bağımsız Denetçi Prf. Dr. Hakan Taştan, Mali Müşavir/bağımsız Denetçi Gülnur Türkiş, Hukukçu Doç. Dr. Murat Oruç’un atanmasına karar verilmiştir. Geçici mühlet kararının İİK 288 maddesi gereğince ilânı gerekmektedir. Bu kapsamda;

Konkordato davasına itiraz eden alacaklıların İcra İflas Kanunu’nun 288. maddesi gereğince ilândan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile mahkememize müracaat ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürerek konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususu ilanen tebliğ olunur.”