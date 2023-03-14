TOGG'un fiyatı ve satışa sunulacağı tarih belli oldu!
TOGG'un 2030'a kadar 1 milyon araç teslim etmesi hedeflenirken, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TOGG'un satışa çıkarılacağı tarihe ilişkin açıklama yaptı. TOGG’un yüzde 10 vergi diliminde kalması beklenirken, satış fiyatının o şekilde olacağı tahmin ediliyor.
TOGG'un Bursa Gemlik'teki üretim üssünde 29 Ekim'de seri üretim başlamıştı. Yıl sonuna kadar yaklaşık 20 bin otomobil üretilecek. 2030'a kadar 1 milyon araç teslim edilmesi hedefleniyor.
TOGG, satışa çıkarılmadan geçtiğimiz günlerde ÖTV matrahlarında düzenlemeye gidildi.
Buna göre, motor gücü 160 kW’yı geçmeyen ve vergisiz fiyatı 1 milyon 250 bin TL’yi aşmayan elektrikli araçlar yüzde 10’luk ÖTV dilimine girecek. 1 milyon 250 bin TL’yi aşan araçlara ise yüzde 40 ÖTV uygulanacak. Motor gücü 160 kW’ı aşan ancak fiyatı 1 milyon 350 bin TL’yi aşmayan elektrikli araçlardan yüzde 50, bu tutarı aşan araçlardan ise yüzde 60 ÖTV alınacak.
TOGG'UN FİYATI MERAK EDİLİYOR
Bu detaylar merak edilen TOGG’un fiyatına ilişkin ipucu veriyor. Buna göre yüzde 10 vergi diliminde kalacak TOGG’un satış fiyatının 1 ila 1,3 milyon lira civarında olacağı bekleniyor.