TOGG'un fiyatı ve satışa sunulacağı tarih belli oldu!

TOGG'un 2030'a kadar 1 milyon araç teslim etmesi hedeflenirken, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TOGG'un satışa çıkarılacağı tarihe ilişkin açıklama yaptı. TOGG’un yüzde 10 vergi diliminde kalması beklenirken, satış fiyatının o şekilde olacağı tahmin ediliyor.

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TOGG'un fiyatı ve satışa sunulacağı tarih belli oldu! - Resim: 1

TOGG'un Bursa Gemlik'teki üretim üssünde 29 Ekim'de seri üretim başlamıştı. Yıl sonuna kadar yaklaşık 20 bin otomobil üretilecek. 2030'a kadar 1 milyon araç teslim edilmesi hedefleniyor.

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TOGG'un fiyatı ve satışa sunulacağı tarih belli oldu! - Resim: 2

TOGG, satışa çıkarılmadan geçtiğimiz günlerde ÖTV matrahlarında düzenlemeye gidildi.

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TOGG'un fiyatı ve satışa sunulacağı tarih belli oldu! - Resim: 3

Buna göre, motor gücü 160 kW’yı geçmeyen ve vergisiz fiyatı 1 milyon 250 bin TL’yi aşmayan elektrikli araçlar yüzde 10’luk ÖTV dilimine girecek. 1 milyon 250 bin TL’yi aşan araçlara ise yüzde 40 ÖTV uygulanacak. Motor gücü 160 kW’ı aşan ancak fiyatı 1 milyon 350 bin TL’yi aşmayan elektrikli araçlardan yüzde 50, bu tutarı aşan araçlardan ise yüzde 60 ÖTV alınacak.

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TOGG'un fiyatı ve satışa sunulacağı tarih belli oldu! - Resim: 4

TOGG'UN FİYATI MERAK EDİLİYOR

Bu detaylar merak edilen TOGG’un fiyatına ilişkin ipucu veriyor. Buna göre yüzde 10 vergi diliminde kalacak TOGG’un satış fiyatının 1 ila 1,3 milyon lira civarında olacağı bekleniyor.

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