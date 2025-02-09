Togg'dan 2025 Rekoru! Rakiplerine Fark Attı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, Ocak 2024'e kıyasla yüzde 13,9 oranında daralarak 68 bin 654 adet olarak kaydedildi. Otomobil satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,6 azalarak 55 bin 944'e düştü. Ancak, elektrikli otomobil satışları bu dönemde artış gösterdi. Tam elektrikli araç satışları, yüzde 56,7 oranında artarak 6 bin 225 adete yükseldi. Elektrikli araçların toplam satışlar içindeki payı ise yüzde 11,1’e çıkarak, geçen yılın aynı dönemine kıyasla önemli bir artış gösterdi.