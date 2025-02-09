Togg'dan 2025 Rekoru! Rakiplerine Fark Attı
Togg, 2025 yılının ilk ayında elektrikli araç pazarındaki liderliğini sürdürdü. Türkiye'de sipariş alımını durduran Tesla ise geçtiğimiz ay araç satışı yapmadı. Togg, Ocak ayında 50 bininci Togg T10X aracını sahiplerine teslim etti.
Kaynak: AA
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, Ocak 2024'e kıyasla yüzde 13,9 oranında daralarak 68 bin 654 adet olarak kaydedildi. Otomobil satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,6 azalarak 55 bin 944'e düştü. Ancak, elektrikli otomobil satışları bu dönemde artış gösterdi. Tam elektrikli araç satışları, yüzde 56,7 oranında artarak 6 bin 225 adete yükseldi. Elektrikli araçların toplam satışlar içindeki payı ise yüzde 11,1’e çıkarak, geçen yılın aynı dönemine kıyasla önemli bir artış gösterdi.
TOGG, RAKİPLERİNE FARK ATTI
ODMD verilerine göre, Togg, Ocak ayında yaptığı 1570 satışla elektrikli otomobil pazarında liderliğini sürdürdü ve en yakın rakibine 555 araç fark attı. Bu dönemde Togg’un elektrikli otomobil pazarındaki payı yüzde 25 oldu. Satılan her dört elektrikli araçtan birinde Togg logosu bulunuyor.
ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞLARINDA SIRALAMA
2024 yılı Kasım ayında Türkiye'de tanıtımını yapan BYD, Aralık ayında 2 bin 527 araç satışı gerçekleştirmişti. Ocak ayında ise 1015 araç satışı yaparak listenin ikinci sırasına yerleşti. Mercedes-Benz 414 araçla üçüncü sırada yer alırken, KG Mobility (Ssangyong) 408 araçla dördüncü, BMW ise 394 araçla beşinci sırada bulunuyor.
TESLA, SATIŞLARINI DURDURDU
Tesla, Türkiye’de Model Y için sipariş alımını durdurdu ve Ocak ayında satış yapmadı. Şirketin, yenileme çalışmaları nedeniyle satış kanallarını şu anda kapattığı ancak kısa bir süre sonra yeniden açacağı bekleniyor.
MODEL BAZLI SATIŞLAR: TOGG T10X ZİRVEDE
Ocak ayında elektrikli araç satışları model bazında değerlendirildiğinde, Togg T10X en çok satılan model olarak birinci sırada yer aldı. BYD ATTO 3 494 satışla ikinci sırada yer alırken, KG Mobility Torres 408 satışla üçüncü, BYD Dolphin 302 satışla dördüncü ve MINI Countryman ise 263 satışla beşinci sırada bulunuyor.