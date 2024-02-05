TOBB açıkladı: Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi belli oldu
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından, 8'incisi düzenlenen 'TOBB Türkiye 100 Ödül Töreni' programı çerçevesinde, Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi açıklandı. 27 farklı şehirde faaliyet gösteren Türkiye 100 şirketlerinin yaş ortalaması ise 13 yıl olarak kaydedildi.
TOBB, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ)’nün katkılarıyla düzenlenen ‘Türkiye 100 Ödül Töreni’nde, Türkiye’nin 2019-2021 dönemindeki satış geliri artış hızı sıralamasına göre en hızlı büyüyen ilk 100 şirketi belli oldu.
Türkiye'nin 27 farklı ilinden çeşitli şirketlerin bulunduğu listede, Ankara'dan 19 şirket yer aldı.
ORTALAMA BÜYÜMESİ YÜZDE 569
Başvuran şirketlerin, 2019-2021 yılları arasında ciro artış hızlarının dikkate alınarak hesaplandığı Türkiye 100 listesinde, şirketlerin ortalama büyümesi yüzde 569 olarak gerçekleşti.
FAALİYET ORTALAMASI 13
Türkiye’deki milli gelir artışının 8 kat üzerinde bir performans gösteren şirketler, verimliliklerini yüzde 267 arttırdı. 2019- 2021 yılları arasında istihdamı yüzde 49 artıran Türkiye 100 şirketlerinin yüzde 71’i 76 farklı ülkeye ihracat yaptı. 27 farklı şehirde faaliyet gösteren Türkiye 100 şirketlerinin yaş ortalaması ise 13 yıl olarak kaydedildi.
TÜRKİYE'NİN EN HIZLI BÜYÜYEN ŞİRKETİ
Türkiye 100 listesine göre, AFM Gıda Kimya İthalat İhracat Ticaret LTD. ŞTİ. Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketi olarak yüzde 6 bin 628’lik büyüme oranı ile ilk sırada yer aldı.
Bu şirketi sırasıyla yüzde 5 bin 631’lik büyüme oranı ile TOBIO Novelfarma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., yüzde bin 744 büyüme oranı ile ADA İnşaat Mermer Maden Nakliye Turizm Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ., bin 368 büyüme oranı ile ER-ES Torba Tekstil Hayvancılık ve Gıda Sanayi Ticaret LTD. ŞTİ., bin 97 büyüme oranı ile Gold Harvest Kuruyemiş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş takip etti.
İşte Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketinin listesi: