TOBB açıkladı: Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi belli oldu

Bu şirketi sırasıyla yüzde 5 bin 631’lik büyüme oranı ile TOBIO Novelfarma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., yüzde bin 744 büyüme oranı ile ADA İnşaat Mermer Maden Nakliye Turizm Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ., bin 368 büyüme oranı ile ER-ES Torba Tekstil Hayvancılık ve Gıda Sanayi Ticaret LTD. ŞTİ., bin 97 büyüme oranı ile Gold Harvest Kuruyemiş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş takip etti.