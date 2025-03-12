TMSF Türk Mobilya Devini Satmak İçin Harekete Geçti! Tarih ve Detayları Netleşti

TMSF’nin Resmî Gazete’de yayımlanan ihale ilanına göre, Bellona’nın muhammen bedeli 7 milyar TL olarak belirlendi. İhaleye katılım için 350 milyon TL teminat, şartname bedeli ise 200 bin TL olarak açıklandı. Ayrıca, veri inceleme ve tesis ziyareti için 500 bin TL ücret talep edilecek.