TMSF Türk Mobilya Devini Satmak İçin Harekete Geçti! Tarih ve Detayları Netleşti
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Bellona Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin satış sürecini resmen başlattı. Hazine’ye ait yüzde 100 hissenin satışa sunulacağı ihale, kapalı teklif ve açık artırma yöntemleriyle gerçekleştirilecek. İhaleye katılmak isteyen yatırımcılar, teklif sunmadan önce veri inceleme ve tesis ziyareti hakkına sahip olacak.
Kaynak: Haber Merkezi
TMSF’nin Resmî Gazete’de yayımlanan ihale ilanına göre, Bellona’nın muhammen bedeli 7 milyar TL olarak belirlendi. İhaleye katılım için 350 milyon TL teminat, şartname bedeli ise 200 bin TL olarak açıklandı. Ayrıca, veri inceleme ve tesis ziyareti için 500 bin TL ücret talep edilecek.
TARİH BELLİ OLDU
Yatırımcılar, 17 Mart ile 2 Mayıs 2025 tarihleri arasında veri inceleme ve tesis ziyareti yapabilecek. Son teklif verme tarihi 5 Mayıs 2025 olarak belirlenirken, İhale Komisyonu, 6 Mayıs 2025 saat 10.00’da kapalı zarf tekliflerini açacak. Ardından açık artırma aşamasına geçilecek.
TMSF, Hazine mülkiyetindeki Bellona Mobilya hisselerini, kapalı teklif ve açık artırma yöntemlerini birleştirerek satışa sunuyor. Bu süreç, mobilya sektöründe önemli bir oyuncunun yeni sahiplerini bulmasına olanak tanıyacak. İhalenin sonuçları, sektörde dikkatle takip ediliyor.