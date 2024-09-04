TL'de Yeni Dönem: Mevduat Rekora Koşuyor
Türk Lirası mevduat hesaplarının oranı, son altı yılın en yüksek seviyesine ulaşarak önemli bir dönüm noktası kaydetti. Kur korumalı mevduatlardan TL hesaplarına geçiş hız kazanırken, bankalar da TL mevduat oranlarını yükseltiyor.
Türkiye ekonomisinde sürdürülen kararlı politikalar ve Merkez Bankası'nın attığı stratejik adımlar, TL mevduatlarının rekor seviyelere ulaşmasına katkı sağladı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre, TL mevduatların toplam içindeki payı Mayıs 2018'den bu yana en yüksek düzeye çıkarak 9 trilyon lirayı aştı.
MEVDUATLARDA YENİ ZİRVE
Merkez Bankası’nın son düzenlemeleri, TL mevduat hesaplarının cazibesini artırarak, bankalar için belirlenen TL mevduat hedeflerini yukarı çekti. Gerçek kişilere ait TL mevduatların payı yüzde 60’ı aşan bankalar, bu oranı koruma şartıyla ilave bir hedef artışı ile karşı karşıya kalmayacak.
KKM’DEN TL’YE GEÇİŞ HIZLANIYOR
Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarından TL’ye geçişi teşvik etmek amacıyla yapılan yeni düzenlemeler de dikkat çekiyor. Özellikle tüzel kişilere ait KKM hesaplarının TL’ye dönüştürülmesi süreci hızlanıyor. BDDK verilerine göre, TL mevduat oranı yüzde 52,38’e çıkarken, döviz mevduatlarının payı yüzde 38,37'ye geriledi.
5 AYDA 2,7 TRİLYON TL ARTIŞ
29 Mart 2024 ile 23 Ağustos 2024 tarihleri arasında TL mevduat, 2 trilyon 751 milyar liralık bir artış göstererek 9 trilyon 169 milyar liraya ulaştı. Bu dönemde özellikle 6-12 ay vadeli mevduatlarda yüzde 263,5 gibi büyük bir sıçrama yaşandı.
YENİ ADIMLAR YOLDA
Merkez Bankası, TL mevduatlarını desteklemek için ek adımlar atabileceğini ve gerekirse yeni tedbirler alacağını belirtti. Kur korumalı mevduat hesaplarındaki çözülme devam ederken, TL’ye olan ilginin daha da artması bekleniyor.
KKM NEDİR? NE DEMEK?
Kur korumalı mevduat (KKM), Türk Lirası mevduatlarını döviz kuru dalgalanmalarına karşı koruyan bir finansal araç olarak tanımlanabilir. Kur koruma, TL mevduatlarının döviz kuru hareketlerine sabitlenmesi yoluyla olası dalgalanmalardan korunmasını sağlar. Bu çerçevede, "KKM nedir?" sorusu, "Döviz kuru dalgalanmalarına karşı TL mevduatlarını güvence altına alan bir finansal yöntem" şeklinde yanıtlanabilir.
KKM sistemi, TL'nin değer kaybından endişe eden yatırımcılar için alternatif bir güvenli yatırım aracı sunma amacıyla hayata geçirilmiştir. "Kur korumalı mevduat hesabı nedir?" sorusunun cevabı ise, bu yöntemin uygulandığı banka hesaplarını içerir. KKM hesabına yatırılan TL, vade sonunda Merkez Bankası'nın belirlediği alış kuruna göre değerlendirilir. Bu sayede, mevduat sahibi döviz kurundaki artıştan yararlanırken, kurdaki olası düşüşlerden etkilenmez ve TL'nin değerini korumuş olur.