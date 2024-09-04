TL'de Yeni Dönem: Mevduat Rekora Koşuyor

5 AYDA 2,7 TRİLYON TL ARTIŞ

29 Mart 2024 ile 23 Ağustos 2024 tarihleri arasında TL mevduat, 2 trilyon 751 milyar liralık bir artış göstererek 9 trilyon 169 milyar liraya ulaştı. Bu dönemde özellikle 6-12 ay vadeli mevduatlarda yüzde 263,5 gibi büyük bir sıçrama yaşandı.