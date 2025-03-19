Tiryakilerini Kahredecek Gelişme: Gıda Devi Üretime Noktayı Koydu! En Sevilen Çay Raflardan Kalkıyor

LİPTON’DAN ŞEFTALİLİ SOĞUK ÇAYA VEDA AÇIKLAMASI

Lipton, en sevilen çayı olan şeftalili soğuk çayının üretimine şu açıklamayla veda etti:

İkonik Şeftali Lipton Ice Tea aromamızın üretiminin durdurulduğunu duymuş olabilirsiniz. Biliyoruz - canınız yanıyor (öğleden sonra içtiğiniz rahatlatıcı içeceği mahvettiysek özür dileriz). Ama endişelenmeyin, diğer favorileriniz sizi taze tutmak için hala burada. Ve kim bilir? Belki bir gün, Peach efsanevi bir geri dönüş yapar.