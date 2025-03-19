Tiryakilerini Kahredecek Gelişme: Gıda Devi Üretime Noktayı Koydu! En Sevilen Çay Raflardan Kalkıyor

Dünyaca ünlü gıda devi Lipton, en sevilen çayını artık üretmeyeceğini duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi

Çay Üretim
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Tiryakilerini Kahredecek Gelişme: Gıda Devi Üretime Noktayı Koydu! En Sevilen Çay Raflardan Kalkıyor - Resim: 1

Dünyaca ünlü çay markası Lipton, en sevilen içeceklerinden olan şeftalili soğuk çayının üretimini sonlandırdığı duyurusunu yaptı. Lipton’un bu kararı, şeftalili soğuk çay sevenleri üzdü.

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Tiryakilerini Kahredecek Gelişme: Gıda Devi Üretime Noktayı Koydu! En Sevilen Çay Raflardan Kalkıyor - Resim: 2

EN ÇOK SATTIĞI ÇAYI OLMUŞTU

Meşrubat kutularında soğuk çay dönemini başlatan gıda devi Lipton, şimdiye kadarki en çok sattığı favori içeceği olan şeftalili soğuk çayının üretimini durdurdu.

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Tiryakilerini Kahredecek Gelişme: Gıda Devi Üretime Noktayı Koydu! En Sevilen Çay Raflardan Kalkıyor - Resim: 3

LİPTON’DAN ŞEFTALİLİ SOĞUK ÇAYA VEDA AÇIKLAMASI

Lipton, en sevilen çayı olan şeftalili soğuk çayının üretimine şu açıklamayla veda etti:

İkonik Şeftali Lipton Ice Tea aromamızın üretiminin durdurulduğunu duymuş olabilirsiniz. Biliyoruz - canınız yanıyor (öğleden sonra içtiğiniz rahatlatıcı içeceği mahvettiysek özür dileriz). Ama endişelenmeyin, diğer favorileriniz sizi taze tutmak için hala burada. Ve kim bilir? Belki bir gün, Peach efsanevi bir geri dönüş yapar.

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