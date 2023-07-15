Ticaret Bakanlığı harekete geçti, bugün başladı: İkinci el araç satışında yeni dönem
İkinci el araçların fiyatlarının sıfır araç fiyatlarını geçmesi sonrasında Ticaret Bakanlığı harekete geçmiş ve bir dizi önlemler almıştı. O önlemlerden biri olan ikinci el aracın sıfır fiyatından daha yükseğe satılmamasına ilişkin kısıtlama bugün devreye alındı.
Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektöründeki stokçuluk, fahiş fiyat uygulamaları, spekülatif fiyat artışlarıyla mücadele kapsamında son dönemde art arda adımlar attı. Bakanlık, aldığı tedbirlerin yanında denetimlerini de yoğunlaştırdı.
1 OCAK'A KADAR GEÇERLİ OLACAK
Ticaret Bakanlığı, 6 Temmuz'da İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yaparak, ikinci el araçların üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde fiyattan ilan yoluyla pazarlanmasına 1 Ocak 2024 tarihine kadar kısıtlama getirdi. Bugün itibarıyla yürürlüğe giren bu uygulama, tüm gerçek ve tüzel kişilerin bireysel ve ticari ilanlarını kapsayacak.
Düzenlemeye göre, bu kısıtlama kapsamında, tüm gerçek ve tüzel kişiler, düzenlemeye aykırı ilan vermeleri halinde "ilan platformları" tarafından uyarılacak. Bu uyarıya rağmen söz konusu kısıtlamaya aykırı olarak verilen ilanları verenlere ilişkin bilgiler platform tarafından Bakanlığa iletilecek.
300 BİN TL'YE KADAR PARA CEZASI
Bu kapsamda, düzenlemeye aykırı her bir ilan "ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti" kabul edilerek, ilanları verenler hakkında ilan başına 300 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.