Ticaret Bakanlığı Devreye Girdi: Rekor Cezası Var

Bazı firmalar, enflasyonu bahane ederek ürünlerine gereksiz şekilde yüksek fiyat etiketi koyuyor. Bu duruma karşı harekete geçen Ticaret Bakanlığı, fırsatçılık yapan kişi ve firmalara ciddi yaptırımlar uygulamaya başladı. Geçtiğimiz aylarda yapılan uyarılara rağmen fiyat düzenlemelerini dikkate almayan firmalar, ağır cezalarla karşı karşıya kaldı.

Ticaret Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, 15 Eylül itibarıyla yapılan fahiş fiyat denetimleri sonucunda 1274 kişi ve firmaya toplamda 327 milyon 376 bin 495 TL idari para cezası kesildi. Bakanlık, fiyat istikrarını koruma amacıyla birçok sektörde haksız fiyat artışlarına karşı mücadelesini sürdürerek vatandaşların ekonomik mağduriyetlerini önlemeyi hedefliyor.