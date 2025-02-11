THY'nin İndirimli Bilet Kampanyası Başladı: İşte Ucuz Bilet Tarihleri
Türk Hava Yolları 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel, yurt dışı biletlerinde geçerli olmak üzere yüzde 40'a varan indirim kampanyası başlattı.
Kaynak: Haber Merkezi
Türk Hava Yolları (THY), seyahat severler için heyecan verici yeni kampanyasını başlattı. Yurt dışı biletlerinde geçerli olan uçuşlarda yüzde 40'a varan indirimler sunan THY, bu kampanyayla hem bütçesini düşünen hem de farklı kültürleri keşfetmek isteyen yolcuları mutlu edecek.
14 Şubat'a kadar geçerli olacak kampanyadan bilet alan yolcular 10 Şubat ile 27 Mart 2025 tarihleri arasında seyahat edebilecek. Toplamda 4 gün sürecek ve 14 Şubat'ta sona erecek biletleme işleminde iki kişilik biletlerde TK1402 promo kodunu kullanmak gerekiyor.
Kampanya kapsamında Avrupa, Asya, Amerika ve Afrika gibi farklı kıtalardaki birçok ülkeye seyahat etme fırsatı bulunuyor.