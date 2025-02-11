THY'nin İndirimli Bilet Kampanyası Başladı: İşte Ucuz Bilet Tarihleri

Türk Hava Yolları (THY), seyahat severler için heyecan verici yeni kampanyasını başlattı. Yurt dışı biletlerinde geçerli olan uçuşlarda yüzde 40'a varan indirimler sunan THY, bu kampanyayla hem bütçesini düşünen hem de farklı kültürleri keşfetmek isteyen yolcuları mutlu edecek.