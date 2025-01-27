THY Bilet Fiyatlarını Resmen Dibe Çekti! Sudan Ucuza Bilet Kampanyası Başladı

NET TARİH DUYURULDU

THY’nin sosyal medya hesabından yapılan duyurulara göre, yolcular, 29-30 Ocak tarihlerinde alacakları biletlerle 12 Şubat ile 26 Mart arasında yapacakları seyahatlerinde indirimli fiyatlardan faydalanabilecek.

Kampanya hakkında detaylı bilgiye THY'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.