THY Bilet Fiyatlarını Resmen Dibe Çekti! Sudan Ucuza Bilet Kampanyası Başladı

Türk Hava Yolları (THY), yeni bilet kampanyasını duyurdu. Söz konusu kampanya, yurt içi uçuşlarda geçerli olacak.

Kaynak: AA

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THY Bilet Fiyatlarını Resmen Dibe Çekti! Sudan Ucuza Bilet Kampanyası Başladı - Resim: 1

Türk Hava Yolları (THY), yurt içi uçuşlarında 949 TL'den başlayan fiyatlarla bilet satışı başlattı.

THY'nin sosyal medya hesaplarından konuya ilişkin olarak açıklama yapıldı.

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THY Bilet Fiyatlarını Resmen Dibe Çekti! Sudan Ucuza Bilet Kampanyası Başladı - Resim: 2

NET TARİH DUYURULDU

THY’nin sosyal medya hesabından yapılan duyurulara göre, yolcular, 29-30 Ocak tarihlerinde alacakları biletlerle 12 Şubat ile 26 Mart arasında yapacakları seyahatlerinde indirimli fiyatlardan faydalanabilecek.

Kampanya hakkında detaylı bilgiye THY'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

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