THY Bilet Fiyatlarını Resmen Dibe Çekti! Sudan Ucuza Bilet Kampanyası Başladı
Türk Hava Yolları (THY), yeni bilet kampanyasını duyurdu. Söz konusu kampanya, yurt içi uçuşlarda geçerli olacak.
Kaynak: AA
Türk Hava Yolları (THY), yurt içi uçuşlarında 949 TL'den başlayan fiyatlarla bilet satışı başlattı.
THY'nin sosyal medya hesaplarından konuya ilişkin olarak açıklama yapıldı.
NET TARİH DUYURULDU
THY’nin sosyal medya hesabından yapılan duyurulara göre, yolcular, 29-30 Ocak tarihlerinde alacakları biletlerle 12 Şubat ile 26 Mart arasında yapacakları seyahatlerinde indirimli fiyatlardan faydalanabilecek.
Kampanya hakkında detaylı bilgiye THY'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.