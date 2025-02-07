Tesla'dan Rekor Zam
ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Model X'in fiyatlarında önemli bir artışa gitti. Şirket, popüler SUV modelinin fiyatını 5 bin dolar yükseltti.
Kaynak: Haber Merkezi
Son zamla birlikte, Model X’in en düşük donanımlı versiyonunun fiyatı 79 bin 990 dolardan 84 bin 990 dolara çıktı. Daha donanımlı versiyonun fiyatı ise 94 bin 990 dolardan 99 bin 990 dolara yükseldi.
MODEL S'E DE ZAM GELMİŞTİ
Tesla, Aralık ayında Model S’in fiyatına da benzer bir zam yaparak 5 bin dolar artırmıştı. Ayrıca, Şubat ayı itibarıyla Kanada’daki Tesla modellerinde de fiyat artışları gerçekleşmişti.